Après quelques jours d’un rude bras de fer avec leur DRH, les travailleurs de la Radiodiffusion télévision sénégalaise sont venus à bout d’Alioune Thiam, relevé hier de ses fonctions.

Alioune Thiam n’est plus le directeur des ressources humaines de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS). Il a été démis de ses fonctions hier, à la suite d’un rude bras de fer avec le personnel. Les travailleurs, qui exigeaient son départ pendant tout ce temps, ont donc eu gain de cause. ‘’Le directeur général nous a reçus aujourd’hui (hier) pour nous annoncer qu’il a mis fin aux fonctions de M. Alioune Thiam. Il accède ainsi à l’exigence du personnel de la RTS, à savoir le départ du mis en cause. Son départ décidé et signé du directeur général, participe de l’apaisement du climat social à la RTS. Un acte fort que nous saluons nous tous. C’est une délivrance. Enfin !’’, a annoncé hier, à l’issue d’une assemblée générale, le chargé des revendications de la section RTS du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), Habibou Mbaye, sous les acclamations du parterre de travailleurs qui étaient au cœur du mouvement d’humeur. Ces derniers se disent honorés et heureux à la fois.

Les griefs qu’ils ont contre M. Thiam sont nombreux : ‘’Mesures impopulaires, décisions dictatoriales et pratiques qui frisent, à la limite, l’humiliation des agents, etc.’’

Pour l’heure, un DRH intérimaire a été nommé. ‘’Monsieur Michel Diouf, Directeur des antennes et des programmes de la Radio nationale, assure l’intérim de monsieur Alioune Thiam, Directeur des ressources humaines, jusqu’à nouvel ordre’’, informe Habibou Mbaye.

Toutefois, pour les agents de la RTS, c’est une bataille qui vient d’être gagnée, et non pas la guerre. D’ailleurs, ils mettent en garde la direction générale pour que pareille situation ne se reproduise plus au sein de la chaine publique sénégalaise. ‘’La mobilisation continue pour que rien ne soit plus comme avant. Le directeur général annonce la nomination prochaine d’un nouveau DRH. De ce dernier qui sera nommé, nous attendons qu’il soit plus à l’écoute du personnel et qu’il apporte des solutions aux problèmes laissés par son prédécesseur. Nous n’accepterons plus les deux poids, deux mesures qui ont servi de mode de gestion à l’ancien DRH’’, avertit Habibou Mbaye.

D’un ton plus ferme, le secrétaire général de la section Synpics/RTS, Moustapha Cissé, ajoute : ‘’Si le nouveau DRH fait des pratiques qui sont pires que celles de son prédécesseur, on va amplifier notre combat. Mais s’il prend en compte nos préoccupations, nous ne pourrions que rétablir l’équilibre’’, avertit-il.

