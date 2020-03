Les membres du Comité national de la promotion du bras de fer sportif ont émis, hier, leur volonté de formaliser cette discipline et de l’élargir aux autres régions.

Le Comité national de la promotion du bras de fer sportif veut formaliser cette discipline sur toute l’étendue du territoire national. C’est ce qu’a indiqué le président de cette structure, Abdou Aziz Sow, hier, à l’occasion de la conférence de presse de lancement de leurs activités.

Selon M. Sow, le bureau du Comité national du bras de fer sportif compte mettre en œuvre un projet de développement permettant de poser les jalons structurels et formels d’une fédération nationale. ‘’Les Sénégalais ont pratiqué le bras de fer depuis des années, mais dans l’informel. C’est ce qui explique le fait que notre programme privilégie la formation. Cette formation constitue d’ailleurs la base du bras de fer sportif, parce que les gens l’ont pratiqué longtemps sans maitriser les techniques et les règlements édictés par la Confédération internationale. Notre structure devra dégager des opportunités techniques, structurelles et administratives, pour que ce sport soit formalisé comme cela se fait en Afrique et dans le reste du monde’’, a-t-il souligné.

Le Comité national de promotion du bras de fer sportif, créé par arrêté du ministre des Sports du 20 novembre 2019, compte actuellement 8 clubs dont 6 à Dakar et 2 autres à Thiès et Kébémer. C’est pourquoi la feuille de route déclinée hier par Abdou Aziz Sow et ses collaborateurs prend en compte l’élargissement de leur discipline dans les régions du Sénégal. ‘’La promotion de notre discipline se fera grâce à l’organisation des championnats régionaux et d’une coupe nationale pour que le Sénégal puisse se hisser au niveau international’’, ajoute-t-il.

La formalisation du bras de fer sportif n’est pas encore effective. Mais cela n’empêche pas ses dirigeants d’avoir des ambitions au plan continental et international. Ils ont pris l’engagement de prendre part aux championnats d’Afriques (Ghana) et aux championnats du monde (Etats-Unis) 2020, en s’appuyant sur des athlètes sénégalais pratiquant cette discipline sportive à l’étranger. La structure d’exception en charge du bras de fer sportif a signé des conventions de partenariat avec les universités, l’Uassu, l’Oncav et les écuries de lutte, dans le but d’enrôler les lutteurs, les étudiants et les élèves.

OUMAR BAYO BA