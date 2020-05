Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes dénonce le comportement ‘’irresponsable’’ de certains citoyens qui continuent de braver les interdictions de voyages et des cérémonies de culte. Ces comportements, soutiennent les syndicalistes, mettent en péril la sécurité sanitaire des populations.

Depuis deux mois, le Sénégal lutte contre la pandémie du coronavirus. Même si la maladie continue de se propager dans le pays, des mesures sont prises par l’Etat pour éviter la propagation. Cependant, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) constate, pour le déplorer, que des citoyens continuent de braver l’interdiction des voyages interurbains. Dans certains foyers religieux, souligne-t-on, des cérémonies publiques de culte sont encore organisées. Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, les syndicalistes soutiennent que ces ‘’bombes épidémiques’’ contribuent à disséminer la maladie à l’ensemble du pays et mettent en danger la population en général et particulièrement les agents de santé en première ligne.

‘’Déjà, plusieurs d’entre eux sont infectés dans l’exercice de leur fonction et d’autres, encore plus nombreux, sont placés en quarantaine. Au moment où l’ensemble de la nation reconnait le sacrifice des agents de santé et leur apporte leur soutien, à Madina Gounass, un médecin très engagé est traité de tous les noms d’oiseaux sur les réseaux sociaux par un jeune inconscient, comme s’il avait à dessein trouvé des cas de Covid-19 dans la localité’’, déplorent-ils.

Cette situation, soutiennent-ils, est fréquemment rencontrée par les agents de terrain qui, dans leur mission d’investigation et de recherche des contacts des patients, sont régulièrement l’objet d’invectives et de menaces par des populations dans le déni de la Covid-19. Sur ce, le Sames manifeste sa vive indignation et dénonce ces comportements qui mettent en péril la sécurité sanitaire de la nation. Le syndicat rappelle au gouvernement sa mission de faire assurer le respect et la dignité des agents qui se sacrifient pour la nation. Mais aussi, il lui demande de prendre ses responsabilités pour le respect des directives restrictives de voyages et de rassemblements pour endiguer l’épidémie. Le Sames demande également à l’Etat du Sénégal d’orienter en priorité les ressources de la Force-Covid-19 vers le secteur de la santé, pour la disponibilité de moyens de réanimation adéquats dans chaque région du Sénégal dans les meilleurs délais.

Réévaluation de la stratégie

‘’A ce tournant épidémiologique crucial, le ministère doit également réévaluer sa stratégie avec une large concertation avec les acteurs de la lutte. Il s’agit des médecins de district et des centres de traitement pour mieux appréhender les problèmes et faire des propositions pertinentes. Le système de régulation médicale, qui est quasi-inexistant dans les régions de l’intérieur du Sénégal, devra également être amélioré de manière notable par le Samu national’’, dénonce le syndicat.

S’agissant des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes attaqués dans l’exercice de leurs fonctions, le syndicat rassure qu’il prendra les mesures appropriées pour leur protection, comme il a toujours eu à le faire. Pour les syndicalistes, même si les statuts sont différents, tous les agents de santé sont soumis aux mêmes risques. Par conséquent, ils ont droit aux mêmes avantages. C’est pourquoi, souligne le communiqué, les agents municipaux, les Des et les agents communautaires doivent, dans les meilleurs délais, rentrer dans leurs droits concernant la prime Covid-19, pour plus d’équité et de justice.

‘’Nous encourageons la population qui respecte des directives édictées. Ces dernières permettent aux agents de la santé d’être moins mobilisés par la Covid-19 et de pouvoir mieux s’occuper des autres malades et des cibles vulnérables comme les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées, et des questions de développement’’.

VIVIANE DIATTA