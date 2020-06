Le divorce semble définitivement acté entre Mario Balotelli (29 ans, 19 matchs et 5 buts en Serie A cette saison) et Brescia. Une semaine après avoir séché l’entraînement, a priori sans avertir sa direction au préalable et avec tous les incidents engendrés par la suite, le buteur était une nouvelle fois aux abonnés absents lors de la séance de ce mercredi, selon les informations de La Gazzetta dello Sport.

Pour rappel, son agent Mino Raiola négocie toujours avec les dirigeants en vue d’une rupture de contrat à l’amiable. Vous l'aurez compris, l’ancien Marseillais ne portera vraisemblablement plus le maillot de Brescia, sauf en vacances.