Arrivé à Brest à l'été 2019, Ibrahima Diallo a découvert la Ligue 1 cette saison en prenant part à 19 matchs. À 21 ans, le frère du défenseur central du PSG Abdou Diallo ne manque pas de prétendants avec notamment Nice, Séville, Everton ou Leicester. C'est donc l'un des dossiers chauds du mercato brestois qui va tenter de le conserver.

Le jeune milieu en a dit un peu plus sur son avenir dans une interview au Télégramme. S'il est prêt à rester, il est aussi ouvert à un départ : ‘’ je ne sais pas si je serais encore Brestois la saison prochaine. Je suis concentré sur Brest et rien n’a changé dans mon état d’esprit.

Après, si une offre arrive, le club l’examinera et je l’examinerai, et on discutera. Mais, pour l’instant, je suis content d’être à Brest. Je vis les choses comme elles viennent, je ne me prends pas la tête, surtout. Ce n’est pas comme si je voulais partir absolument ‘’ !