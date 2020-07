14e du dernier exercice de Ligue 1 et réputé pour son jeu plaisant, le Stade Brestois possède visiblement une certaine attractivité. Le directeur sportif du club breton, Grégory Lorenzi, a en effet confié ce dimanche que plusieurs anciennes gloires lui ont été proposées plus ou moins récemment. "Là, on m'a proposé Yaya Touré. Il y a deux ans c'était Michael Essien.

C'est rare, mais je vois quand même des choses rigolotes. J'ai reçu récemment un message me disant de me positionner sur Franck Ribéry...", a raconté le dirigeant dans les colonnes du journal Ouest-France. Au vu du ton employé, on comprend que Brest n'a pas donné suite à la piste menant au milieu de terrain de 37 ans, actuellement libre de tout contrat et dont les prétentions salariales ont sans doute refroidi le club.