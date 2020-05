On avait droit à une sacrée affiche ce mardi soir, avec un duel au sommet en Allemagne où le Borussia Dortmund accueillait le Bayern Munich dans un Signal Iduna Park vide. Leaders, les Bavarois avaient quatre points d'avance sur leur rival au coup d'envoi de la partie, et cette rencontre était donc plus que décisive dans la course pour le titre, puisqu'elle pouvait sceller ou relancer cette dernière. Les deux équipes ont plutôt bien "commencé", avec deux victoires lors de leurs deux premières rencontres depuis la reprise. Mais ce soir, les troupes d'Hansi Flick se sont finalement imposées 1-0.

Après une première plutôt dominée par les locaux, même si leur possession était un peu stérile, Joshua Kimmich a cependant mis les siens devant, juste avant la pause (0-1, 43e). Le Bavarois s'est offert un joli ballon piqué sur lequel Bürki aurait pu mieux faire. A la pause, Lucien Favre voulait redonner un nouvel élan à son équipe avec les entrées de Jadon Sancho et d'Emre Can, mais le Bayern tenait bon tout en continuant de s'offrir quelques situations.

Le petit prodige anglais était d'ailleurs décevant, et le score n'a plus bougé. Avec sept points d'avance sur son adversaire du jour et seulement six matchs à jouer, le club munichois s'est mis dans une très bonne position pour remporter son trentième titre de champion d'Allemagne.