Burkina Faso  

Les Burkinabé étaient aux urnes, hier, pour élire leur président et leurs parlementaires. Un double scrutin sur fond de menace djihadiste qui s’est déroulé dans un contexte très tendu. D’après le site France 24, c’est quelque 6,5 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes et les bureaux de vote ont fermé à 18 h 00.

Le site français renseigne, en outre, que le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, élu en 2015 et qui brigue un second mandat, fait face à 12 adversaires, dont Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, et Eddie Komboïgo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, dont le régime tombé il y a six ans fait l'objet d'une nostalgie croissante. Les opposants ont d’ailleurs annoncé, renseigne-t-on, qu'ils s'uniraient derrière le candidat arrivé en tête pour le second tour. Cependant, explique France 24, ce cas de figure n'est encore jamais arrivé dans le pays.