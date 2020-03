Pendant que le président Macky Sall s’adressait à la nation hier, celui de la Côte d’Ivoire en faisait de même. Les deux dirigeants ont décrété l’état d’urgence dans leurs pays respectifs. Le président ivoirien a annoncé, pour la deuxième fois, une batterie de mesures dont le confinement de la capitale Abidjan. D’autres localités suivront en fonction de l’évolution de la pandémie. Il a ordonné la fermeture de tous les ‘’maquis’’ (lieux de réjouissance) et restaurants à compter du lundi 23 mars à minuit.

L’instauration d’un couvre-feu entre également en vigueur aujourd’hui, entre 21 h et 5 h du matin. Alassane D. Ouattara entend créer des couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ayant un besoin d’assistance.

Il a aussi promis le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge. La détection précoce, la prise en charge et l’isolement des malades en toute confidentialité seront également de mise. Selon le président ivoirien, un centre d’appel dédié à la Covid-19 et un système d’alerte et de suivi de dernière génération vont être mis en place.