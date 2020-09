L’ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, s’est adressé, hier, aux Ivoiriens. Il demande le report de l’élection présidentielle. ‘’Depuis ma sortie de prison, je me tiens encore devant vous relativement aux tensions et violences qui ont secoué notre pays ces dernières semaines. Je m’incline devant les dépouilles des disparus.

Le troisième mandat du président de la République est controversé et conflictuel en ce qu’il a déjà causé des morts et des blessés. Comme je l’ai fait en 2010, je voudrais plus que jamais tirer la sonnette d’alarme. Notre pays est en quête d’unité, c’est pourquoi ces élections ne doivent pas se tenir. Organiser le scrutin du 31 octobre 2020 dans les circonstances actuelles serait conduire notre pays droit dans le mur.

Il nous faut repousser ce scrutin’’, a déclaré hier le président du Congrès panafricain des jeunes patriotes (Cojep). L’homme politique soutient que ce report sera mis à profit par l’organisation d’assises nationales qui permettraient de rechercher un consensus. Il affirme que ‘’ces assises seront l’occasion de réunir autour d’une table les forces vives de la nation pour discuter des sujets, même les plus fâcheux. Ce scrutin ne doit nullement être considéré sous la forme d’une compétition entre les courageux d’un côté et les peureux de l’autre. Il s’agit de rassembler les filles et fils de la Côte d’Ivoire en vue de sauver des vies humaines et construire une Côte d’Ivoire réconciliée. Doter le pays d’une commission électorale libre de toute influence et nommer un juge indépendant à la tête du Conseil constitutionnel. Il faut libérer la parole politique’’.