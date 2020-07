La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé, hier, sa stratégie pour le développement du football féminin sur le continent. Ce plan quadriennal, reposant sur cinq piliers, devrait avoir, à terme, un impact social positif sur les femmes et les filles africaines.

Les dirigeants du football africain veulent impulser une nouvelle dynamique à la pratique de la discipline chez la gent féminine. C’est dans ce sens que la Confédération africaine de football (Caf) a élaboré une stratégie visant à ‘’façonner l’avenir du football féminin’’ sur le continent.

Il s’agit d’un plan quadriennal qui s’étend sur une période initiale 2020-2023. Cette feuille de route, soutient le communiqué de l’instance dirigeante du ballon rond, ‘’réitère l’engagement de la Caf à développer le football féminin à tous les niveaux vers de nouveaux sommets’’.

La stratégie repose sur cinq piliers principaux. A savoir : le développement, les compétitions, le marketing et la promotion, la professionnalisation et le leadership ainsi que l'impact social. Dans le premier volet, la Caf entend ‘’accélérer la croissance du football féminin à tous les niveaux, partout en Afrique’’. Pour cela, elle compte multiplier les opportunités de jeu pour les femmes et les filles, et offrir des possibilités de formation accrues et améliorées pour le personnel technique impliqué dans le football féminin. Il s’agira aussi de relier les cours de renforcement des capacités aux programmes de développement et compétitions.

La Confédération africaine de football veut également accroitre le nombre de compétitions féminines pour les clubs, ‘’compte tenu du fait que les compétitions sont les plus grands moteurs du développement du football’’. C’est dans cette logique que le Comité exécutif de la Caf avait annoncé, en fin juin dernier, le lancement de la Ligue des champions féminine dès l’année prochaine, en 2021.

A propos de la stratégie marketing et promotion, les dirigeants ambitionnent de créer une marque de football féminin ‘’forte et fédératrice’’. Celle-ci doit ‘’tirer parti des valeurs africaines et ayant un attrait régional et mondial, tout en étant alimentée par l’esprit de famille, de passion et de culture’’.

Quant au volet professionnalisation et leadership, la Caf insiste sur la durabilité des efforts en faveur du développement du football féminin. Pour cela, elle compte s’appuyer sur une ‘’collaboration avec les parties prenantes pour professionnaliser les structures entourant le football féminin sur et en dehors du terrain et augmenter le nombre d’administratrices’’.

Toutes ces actions devraient, à terme, créer un ‘’impact social positif’’ sur les femmes et les filles africaines, grâce au pouvoir du football. Par ailleurs, le football devra être utilisé comme ‘’outil pour éduquer les jeunes filles, autonomiser et encourager la participation’’.

Le symposium de mars 2018, à Marrakech (Maroc), constitue un tournant dans le processus pour la mise en place d’un nouvel élan du football féminin africain. Il avait pour objectif de réfléchir et tracer une nouvelle voie pour le développement du football féminin. C’est de cette rencontre d’ailleurs qu’est née l’idée de la création d’un département de football féminin à la Caf. Le 23 juillet 2020, deux ans après le symposium de Marrakech, marquera l’évènement d’une nouvelle ère du football féminin africain.

Ce qui fait dire au président de la Confédération africaine de football que c’est ‘’un jour historique pour le football féminin en Afrique’’. ‘’Le lancement de la stratégie du football féminin de la Caf, affirme Ahmad Ahmad, est conforme à notre engagement à donner de l’espoir aux jeunes du continent et à développer le football féminin à tous les niveaux’’. Pour sa part, la présidente de la Commission d’organisation du football féminin, Isha Johansen, s’est réjouie de l’aboutissement du processus qui a démarré depuis deux ans. Selon la présidente de la Fédération sierra-léonaise de football, la feuille de route établie ‘’améliorera le développement du football féminin sur le continent dans tous les domaines et à tous les niveaux : leadership, gouvernance, technique, éducation, partenariats stratégiques et base’’.

LOUIS GEORGES DIATTA