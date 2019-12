Tombée dans les travers de l’overbooking, la nouvelle compagnie aérienne sénégalaise, Air Sénégal Sa, laisse ses passagers à quai. En l’espace d’une semaine, la compagnie dirigée par Ibrahima Kane a abandonné près de 150 passagers à Barcelone et à Madrid, avant d’affréter d’autres appareils ou de faire recours à d’autres compagnies pour rattraper le coup. Un ensemble d’impairs imputable à une direction qui tatonne et occasionne d’énormes pertes.

La nouvelle compagnie aérienne sénégalaise Air Sénégal Sa traverse des moments pénibles. Ce bébé de 3 ans à peine se rapproche du précipice, si les mesures idoines ne sont pas prises. En effet, il est noté des irrégularités dans son top management qui font tâche. Selon des sources dignes de foi, l’entreprise ne respecte presque plus ses engagements de transporter tous ses clients sur toutes les lignes ouvertes. Résultat des courses : beaucoup d’irrégularités et d’impairs qui font que les passagers trinquent.

Pas plus tard que samedi dernier, 75 passagers d’Air Sénégal Sa ont été laissés à quai, à Barcelone, pour cause de surbooking. La direction générale, pour rattraper le coup et respecter ses engagements a dû envoyer un A319 pour aller les chercher. Mais elle a récidivé cinq jours plus tard. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Air Sénégal Sa est encore tombée dans les mêmes travers de l’overbooking. Et c’est le même vol que la dernière fois, le Hc405 Dss-Mrs-Bcn-Dss en l’occurrence, qui a laissé derrière lui 33 passagers à Marseille et 35 autres à Barcelone, pour un total de 68 passagers laissés à quai. Pour aller les chercher, Air Sénégal Sa a fait appel à une autre compagnie qu’elle a affrétée. Ces impairs de gestion ne sont, en effet, que la face visible de l’Iceberg.

Cafouillage

Le cafouillage et le tâtonnement notés au plus haut niveau de la direction générale pèsent sur les orientations et causent beaucoup de désagréments et de pertes énormes. Habituée à mettre la charrue avant les bœufs, l’équipe directionnelle a ouvert une ligne sur le Nigeria. Alors que les lignes vers Abuja et Lagos ont commencé à être vendues depuis 3 mois, la direction générale n’a même pas encore pris la précaution d’attendre d’avoir l’autorisation. Conséquence : le Nigeria a refusé de donner les droits pendant 10 jours et quand ses autorités ont consenti à le faire, elles ont refusé la 5e liberté à la compagnie Air Sénégal Sa. Ce qui fait que ses vols s’arrêtent à Accra. De là, elle affrète chaque jour une compagnie nigériane, Arik notamment, pour convoyer ses passagers sur Lagos. Déjà, plus de 150 000 $ sont payés, rien que pour les affrètements. ‘’Il y a tellement d’incongruités, d’anomalies au niveau commercial et exploitation, qu’il faut arrêter cela et très vite’’, fulminent des sources.

Pourtant, jusqu’à un passé récent, tout semblait aller dans le meilleur des mondes possibles dans cette entreprise. Récemment, la compagnie aérienne sénégalaise a signé un protocole d’accord (MoU) pour 8 Airbus de type A220-300 à Dubaï. ‘’De nouveaux appareils qui viendront en remplacement progressif des ‘‘avions monocouloirs actuellement utilisés dans le réseau ouest-africain de la compagnie et seront parfaitement adaptés pour certaines routes européennes’’, annonçait un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.

‘’Ces nouveaux A220 vont contribuer à améliorer notre compétitivité, grâce aux économies de carburant et d’ouvrir, de manière rentable, de nouvelles routes vers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest. Tout en offrant à nos passagers une expérience et un confort exceptionnels’’, avait déclaré le directeur général de la compagnie, Ibrahima Kane, lors de la signature de ce MoU qui s’est tenue en présence du ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr, d’Ibrahima Sory Sylla, Ambassadeur du Sénégal aux Emirats arabes unis, et du directeur commercial de la compagnie Airbus, Christian Scherrer.

ASSANE MBAYE