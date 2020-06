C. Sall et F. Gueye ont été déférés au parquet par les éléments de la Section de recherche. Ces deux récidivistes ont grugé à un businessman chinois un montant de 14,75 millions FCFA.

Au courant du mois de mars dernier, M. Luo, un businessman chinois et responsable de la société d’exploitation et de vente de couches de bébé de marque ‘’Soft Care’’ sise à Cambérène, avait saisi la Section de recherche (Sr) de la gendarmerie de Colobane d’une plainte contre X pour escroquerie portant sur 1500 balles de couches pour bébé d’une valeur totale de 14,75 millions F CFA. Il dit avoir été contacté par un nommé B. Guèye, se disant commerçant établi à Richard Toll.

Qui après avoir commandé le nombre de balles cité, lui a demandé de lui communiquer son numéro de compte bancaire pour qu’il lui fasse un versement équivalent au coût des couches. C’est ainsi que M. Luo, croyant avoir fait une bonne affaire, lui a communiqué son numéro de compte ouvert dans les livres d’une célèbre banque sise de la place. Quelques minutes après, il a reçu par WhatsApp, la photo d’un reçu de versement d’un montant de 14,75 millions F CFA francs. Dans la foulée, poursuit-il, il a envoyé un camion récupérer les couches.

Sauf que le lendemain, le Chinois s’est rendu compte que son compte n’a été crédité que d’un montant de… 1 475 F CFA. En effet, le reçu envoyé par WhatsApp a été falsifié. Désemparé, M. Luo s’en est ouvert à la Section de recherche. L’enquête menée par les enquêteurs de la gendarmerie de Colobane a permis d’épingler le nommé C. Sall, en premier. Ce dernier, selon nos informations, est connu des archives judiciaires, car étant un escroc récidiviste qui a été arrêté par la SR, en décembre 2017, pour des faits similaires. Il avait grugé à l’époque un riche commerçant de plusieurs tonnes de riz d’un montant de 9,5 millions F CFA. N’ayant certainement pas tiré les enseignements de son séjour carcéral, il a très vite repris service à sa sortie de prison. Pour se faire de l’argent, il a décidé de travailler avec F. Guèye pour gruger le Chinois.

Ils proposent un million aux gendarmes, pour échapper à la prison

Selon nos informations, C. Sall, après avoir récupéré les couches, a sollicité les services d’un propriétaire de camions à Mbao en banlieue dakaroise, pour ne pas être en contact direct avec leur victime. Il a marchandé pour l’acheminement de la marchandise à Richard Toll et a envoyé le chauffeur charger la marchandise. Au moment de partir sur Richard Toll, poursuivent nos interlocuteurs, le chauffeur a reçu instruction de s’arrêter à la sortie de Mbao où trois camionnettes attendaient. Le chargement a été transbordé dans ces dites camionnettes. Intrigué, le chauffeur qui devait se rendre à Richard Toll a pris le soin de relever la plaque d’immatriculation du véhicule à bord duquel se trouvaient C. Sall et F. Guèye. Ils ont finalement vendu la marchandise à Rufisque à 14,25 million F CFA.

Pris au piège par les gendarmes, ils leur ont proposé un million de francs en contrepartie de leur liberté. Un comportement qui leur a valu une infraction supplémentaire, celle de la corruption, en plus de l’escroquerie commise par deux, suite à une entente préalable, et association de malfaiteurs. Ils ont été déférés au parquet, au terme de leur période de garde à vue.