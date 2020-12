Cambriolage

Les locaux du site d’information Xibaaru ont été cambriolés le week-end dernier. Les malfrats ont défoncé les portes et emporté du matériel informatique et audiovisuel (des ordinateurs portables, des caméras et appareils photos). Heureusement, ils n’ont fait aucune victime, parce qu’au moment des faits, les locaux étaient vides.

Dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’, le président de l’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (Appel) recommande vivement à tous les éditeurs de la presse en ligne de s’équiper de caméras de surveillance et de mieux sécuriser leurs locaux, afin d’éviter ce genre d’actes criminels. Ibrahima Lissa Faye estime qu’’’il y va de la sécurité du personnel et de l’investissement en place’’.

Après s’être rendu sur les lieux, il n’écarte aucune piste et tient à prévenir les auteurs que tous les moyens légaux seront utilisés pour les traquer et les mettre hors d’état de nuire. La direction de l’entreprise éditrice du site Xibaaru a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de la Foire. L’Appel entend suivre l’affaire avec attention et est disposée à se constituer partie civile, en cas de procès.