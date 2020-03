LIBERATION DE GMS L’ère du dégel Suite à la liberté provisoire accordée, hier, à Guy Marius Sagna, Malal Talla et les responsables du collectif Noo Lànk desserrent l’étau autour du gouvernement, mais promettent de ne pas jeter les armes, tant que les charges retenues contre Guy et ses huit autres codétenus ne seront pas totalement annulées et que la mesure portant hausse de l’électricité n’est pas rapportée. MOR AMAR La lutte libère. C’est par ce célèbre adage que Malal Talla, responsable au collectif Noo Lànk, a réagi suite à la libération de Guy Marius Sagna. Très enthousiaste, il affirme : ‘’Cela montre qu’il est certes important de s’indigner, mais il est encore plus important de poser des actes. Tout a été fait pour casser la dynamique du collectif Noo Lànk, mais nous sommes restés sereins. Pour moi, c’est la grande détermination des manifestants, conjuguée au travail énorme des avocats, qui a permis d’arriver à ce résultat.’’ Mais comme nombre d’observateurs, il estime que la dernière manifestation dont le point culminant a été sans doute la devanture du Camp pénal, a été déterminante dans la libération du leader de France Dégage. ‘’Je pense, argue-t-il, que cela a été un pas décisif dans la lutte. Et puis, à cette occasion, le message était bien clair. Le gouvernement a dû saisir que nous étions fatigués des manifestations. C’était comme un ultimatum. Et cela a eu un effet qu’est la libération de notre camarade’’. A l’en croire, bien qu’apaisant le climat social, cette libération ne va pas mettre un terme à la lutte. Pour Malal Talla, d’autres combats se dressent encore devant eux. Il faudra, soutient-il, lutter pour que cette liberté, qui est provisoire, se transforme en un non-lieu pur et simple. Aussi, exige-t-il, le gouvernement doit procéder à la diminution des prix de l’électricité pour mettre un terme à la lutte. ‘’Il ne faut pas oublier, dit-il, que Guy Marius Sagna a été arrêté à cause de la hausse du prix de l’électricité. Nous n’allons donc pas baisser les bras. Peut-être, c’est l’intensité qui va diminuer, mais la lutte va continuer. Nous allons statuer sur tout ça’’. Selon le rappeur, elles sont nombreuses, les leçons à tirer du combat de Noo Lànk. Sur le plan de la stratégie, il magnifie la diversification et des formes et des stratégies de lutte. Cela dit, l’activiste ne décolère pas contre les autorités qui, estime-t-il, ont mis injustement Guy Sagna au Camp pénal, alors qu’il n’a jamais été condamné. ‘’C’était très débile. Ils se sont sans doute rendu compte de leurs turpitudes. Raison pour laquelle ils ont finalement pris la décision de le laisser partir’’. Noo Lànk sursoit à sa marche initialement prévue le 7 mars et demande l’annulation complète des charges Après la mobilisation exceptionnelle devant le Camp pénal, vendredi dernier, le collectif Noo Lànk avait promis de rééditer le coup, dès le vendredi prochain. Mais après la liberté provisoire accordée hier par le Doyen des juges, suite à la demande des avocats, le collectif a décidé de surseoir au sit-in. ‘’Noo Lànk se réjouit de la libération de l’otage Guy Marius Sagna et exige, par la même occasion, l’annulation de toutes les charges contre les neuf personnes arrêtées le 29 novembre 2019, à l’occasion de la marche contre la hausse du prix de l’électricité. La liberté de manifestation étant un droit sacré garanti par notre Constitution, aucune restriction à l’exercice de ce droit ne saurait être tolérée’’, lit-on dans leur communiqué. Par ailleurs, le collectif remercie et félicite tous les membres du pool d’avocats ayant assuré, avec talent et professionnalisme, la défense de Guy Marius Sagna. Sa libération, selon le collectif, sonne comme une victoire éclatante pour tous les Sénégalais qui ont mené la lutte. ‘’Rien ne peut freiner un peuple debout et déterminé à faire valoir ses droits. Noo Lànk réitère son engagement à poursuivre, sans relâche, la lutte citoyenne pour l’annulation de la mesure de hausse sans fondement du prix de l’électricité et invite, en conséquence, les Sénégalais à se tenir prêts. La victoire finale est proche’’.