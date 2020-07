MATAM - CAMPAGNE AGRICOLE Les mille et un problèmes des producteurs La région de Matam a connu ses premières gouttes de pluie, il y a deux semaines. De timides précipitations, sans lendemain, se sont abattues principalement dans le département de Kanel. Le ciel, nuageux par endroits et les récurrentes tempêtes de sable ont fini, cependant, d’annoncer l’installation imminente de l’hivernage. Les producteurs avisés sont déjà à pied d’œuvre pour démarrer la campagne hivernale, avec le cortège d’impairs qui l’accompagne. Le soleil, au zénith, surplombant les rares oiseaux dans le ciel, a tonifié ses rayons qui font ruisseler de grosses gouttes de sueur sur le front des paysans en action dans les champs excentrés à Ndouloumadji-village. Les terres sont défrichées à coups de hache et de coupe-coupe par de jeunes garçons, pour la plupart des talibés dans des écoles coraniques de la bourgade. L’envie de répéter cette année les incommensurables efforts est intacte, malgré le piètre rendement de la campagne écoulée. ‘’Je n’ai quasiment rien obtenu de ma récolte de l’année dernière ; c’était peine perdue’’, lance M. Sao, cultivateur. Cette mauvaise récolte est en réalité la résultante de plusieurs facteurs désavantageux, en outre, d’une pluviométrie hasardeuse. La quantité de la récolte est tributaire de la qualité de la logistique déployée. Mais à Matam, région à fort potentiel agricole, ils sont légion, les producteurs, à se plaindre de ne pas être suffisamment appuyés par l’Etat, à l’image de M. Soumaré, producteur habitant à Ndouloumadji Dembé. ‘’Je suis producteur et je dispose d’un champ d’une superficie de 21 hectares, commence-t-il par préciser d’emblée. Mais je peux te dire que l’agriculture dans la région de Matam est minée par beaucoup de problèmes. C’est ce qui fait que les campagnes agricoles sont de moins en moins fructueuses. L’Etat a mis les moyens dans l’agriculture, mais pour en bénéficier, il faut avoir une coloration politique. Il y a des politiciens à qui on a remis des machines qu’ils ont garées dans leur maison. Ils déclarent qu’ils sont des producteurs, alors qu’ils ne disposent même pas du moindre hectare. Ils n’ont jamais mis les pieds dans un champ et pourtant c’est à eux qu’on donne les engins. Les vrais producteurs sont laissés en rade. C’est ce qui décourage ceux qui ont décidé d’investir dans l’agriculture’’. Avec la modernisation de l’agriculture, les producteurs sont invités à faire usage de tracteurs, mais cela semble loin de régler les problèmes, renseigne Soumaré. ‘’Pour avoir un tracteur qui coute 10 millions, le ministère de l’Agriculture nous demande une caution de 4 millions. C’est une somme qui n’est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, il faut préciser que ces tracteurs, une fois qu’ils tombent en panne, c’est difficile de trouver la pièce de rechange. Parfois, les techniciens vous demandent de passer une commande jusqu’au Brésil. La preuve en est que nous, dans notre structure (Cellule des producteurs de semences de la région de Matam) avons eu une moissonneuse-batteuse qui est tombée en panne depuis plus de deux ans. La pièce de rechange était introuvable au Sénégal. On nous dit que si nous voulons la réparer, nous devons passer une commande au Canada ou au Brésil. Voilà le problème. Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des tracteurs qui arrivent dans cette région n’ont pas de pièces de rechange’’, conclut-il. Lui qui finalement préfère prendre des tracteurs privés en location. Cette présente campagne risque d’être une longue traversée du désert pour les producteurs de semences. Le ministère de l’Agriculture, dans le contexte de la Covid-19, aurait, en effet, offert 200 tonnes de semences aux cultivateurs de la région. Ce qui ne fait trop les affaires des semenciers. ‘’L’Etat dit qu’il veut nous aider, mais il fait tout à l’envers. Ils ont apporté 200 tonnes de semences dans la région qu’ils vont distribuer gratuitement aux cultivateurs. Si vraiment ils voulaient nous aider, ils allaient acheter ces semences, ici dans la région, pour nous aider. Mais ils sont venus avec leurs semences. On ne sait pas où ils les ont achetées et ils les distribuent. C’est déplorable’’, fulmine ce jeune producteur. ‘’Je suis en train de récolter pour trier les semences. Mais à qui je vais les vendre, puisque, présentement, chaque agriculteur dispose de semences. J’ai investi plus de 4 millions dans cette campagne, mais j’ai bien peur de ne pas pouvoir écouler mes semences’’, poursuit-il avec amertume. Spéculations sur l’engrais subventionné Toutefois, cet appui du gouvernement en semences est accueilli à bras ouverts par les paysans qui n’en demandaient pas moins. Cependant, ils réclament des aménagements pour étendre leurs terres cultivables. Dans le casier agricole sis à Ndouloumadji, dans la commune de Nabadji Civol, les terres sont morcelées en parcelles de 0,5 ha. Leur président, M. Sao, réclame plus d’aménagements, afin que chaque membre puisse disposer d’au moins 0,80 ha. ‘’Nous voulons plus d’aménagements, car il y a encore de l’espace à côté. Si la Saed accepte de nous faire ces aménagements, chaque producteur pourrait se retrouver avec 1 ha ou au minimum 0,80 ha. C’est mieux, car avec les dépenses que nous faisons, il nous faut une plus grande surface pour nous en sortir’’. À côté de ces plaintes, des voix fustigent la qualité des aménagements. Le patron d’une grande boutique à Ourossogui se dit lésé. ‘’J’ai aménagé plus de 20 ha avec bien entendu l’aide de la Saed, mais je suis au regret de constater que je ne pourrais exploiter que 15 ha. C’est parce que sur l’autre surface, la qualité laisse à désirer’’. Les petits cultivateurs payent le plus souvent le plus lourd tribut dans le business qui entoure la production agricole. De puissants hommes d’affaires achètent une grande quantité d’engrais subventionnés qu’ils revendent à prix fort, après quelque temps de stockage, révèle Soumaré. ‘’Quand vous allez à la Direction régionale du développement rural (DRDR), ils vous diront qu’il n’y a plus d’engrais dans les entrepôts. C’est parce que les hommes d’affaires ont tout acheté. C’est à 9 600 F qu’ils achètent le sac, c’est-à-dire le prix subventionné. Ils vont stocker toute cette quantité. Ils sont riches et peuvent acheter d’un coup plus de 20 tonnes d’engrais. Après quelque temps, ils revendent le sac d’engrais à 16 000 F et le petit cultivateur sera obligé de l’acheter, car n’ayant pas le choix. C’est vraiment un gros business et seuls les nantis sont privilégiés’’. Djibril Ba