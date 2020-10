Campagne arachidière

Par ailleurs, le président du mouvement Tekki s’est également intéressé à l’exploitation de la production arachidière au Sénégal. ‘’Une fois n’est pas coutume. Il semble que le président Sall se soit décidé à promouvoir les industries de trituration et de raffinage des graines d’arachide au Sénégal.

C’est une bonne nouvelle pour Kaolack, Ziguinchor, Petersen et peut-être Diourbel’’, applaudit Mamadou Lamine Diallo. Le président du mouvement Tekki estime que cela fait des années qu’ils proposent cette orientation ‘’contre les défenseurs devenus sophistiqués du pacte colonial’’. Pour eux, dit-il, ‘’sous prétexte d’augmenter les revenus des paysans, le Sénégal doit exporter des graines d’arachide et importer de l’huile raffinée, hier de la France et aujourd’hui de la Chine.

Ce point de vue des libéraux de BBY s’oppose à l’industrialisation du Sénégal, seule voie de salut pour résoudre l’emploi des jeunes, mais fondamentalement, tel est le sens du développement économique’’. Pour Mamadou Lamine Diallo, si le DG de la Sonacos veut développer l’industrie de l’huilerie au Sénégal, il faut l’encourager et l’aider à résoudre l’épineuse question de la sécurisation de la matière première, les graines d’arachide.

Estimant que son point de vue est ‘’constant’’, il estime qu‘’il faut ramener la Sonagraines et mettre fin au terrorisme rentier des opérateurs privés de stockeurs, OPS’’. ‘’Il paraît que les OPS sont puissants. Qu’ils prennent des parts dans l’industrie de l’huilerie. Les paysans producteurs peuvent trouver leur intérêt dans des contrats d’approvisionnement de la Sonacos en graines d’arachide. C’est une partie du travail du ministre en charge de l’agriculture d’organiser la filière. Le débat est à la fois sur le prix et la quantité’’, conclut-il.