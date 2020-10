La Sonacos est prête à acheter l’ensemble de la production arachidière de cette année. Son directeur général, qui était en tournée dans l’usine de Diourbel, a invité les opérateurs à vendre leurs produits à l’entreprise qu’il dirige.

La Sonacos est disposée à acheter toute la production arachidière des cultivateurs sénégalais. Son directeur général l’a réaffirmé lors de la visite qu’il a effectuée au niveau de l’usine de Diourbel. ‘’Nous aurons suffisamment de financement, à la prochaine campagne arachidière. Il ne reste qu’aux opérateurs de porter leur choix sur la Sonacos et de drainer les graines vers cette industrie nationale’’, a dit Modou Diagne Fada au terme de la rencontre qu’il a eue avec les opérateurs privés stockeurs de semences.

Selon le directeur général de la Sonacos, une partie du financement de la campagne arachidière est déjà disponible ; l’autre partie est en négociation. ‘’Aujourd’hui, nous pouvons considérer qu’avant la fin de l’année, nous aurons 26 millions d’euros, soit 14,3 milliards F CFA comme début, parce que ces 26 millions d’euros proviennent des montants qui nous ont été accordés l’année dernière et que nous n’avons pas épuisés. Nous avons, l’année dernière, reçu 45 millions d’euros de nos partenaires. Nous n’avons utilisé que les 19 millions. Les 26 millions d’euros seront mobilisés avant la fin du mois d’octobre 2020’’, a-t-il confié.

Cette année, en ce qui concerne le prix au producteur, la Sonacos, de l’avis de son DG, est prête à aller le plus loin possible et même à une hausse du prix au producteur.

Ce déplacement à Diourbel était aussi l’occasion de constater le redémarrage des activités de l’unité de fabrication de vinaigre et de conditionnement de ce vinaigre. Modou Diagne Fada : ‘’Aujourd’hui, nous avons plus de 4 700 cartons de vinaigre disponibles. Une commande de livraison de 1 000 tonnes est en cours pour Saint-Louis. Donc, le vinaigre est revenu. C’était une promesse de la Direction générale de la Sonacos l’année dernière. Nous avons tenu à la réaliser’’, s’est-il réjoui.

Sur fonds propres, la Sonacos compte investir, pour le redémarrage de ses activités dans sa filiale de Diourbel, 350 millions F CFA. Dans celle de Lindiane (Kaolack) 750 millions. Celle de Dakar, près de 350 millions et celle de Louga, près de 100 millions F CFA, afin de remettre en état, revitaliser et redémarrer un certain nombre d’activités. Ce qui permettra de marquer la renaissance de la Sonacos qui s’est traduite par ses états financiers qui ont été validés récemment par le Conseil d’administration.

Pour ne pas subir les contrecoups du manque d’arachide, sa principale matière, la Sonacos envisage de se lancer dans la production. ‘’Nous devons nous préparer à assurer chaque année une partie de notre matière première. C’est dans ce cadre que nous allons développer le partenariat, une contractualisation entre nous et certains organismes villageois, pour pouvoir avoir une maitrise sur une partie de notre matière première. Ce sont des projets à moyen et long terme’’.

Pour la Setuna qui s’active dans la production d’aliments de bétail, Modou Diagne Fada a informé qu’elle est devenue une société anonyme, dont la Sonacos est le principal actionnaire. Son directeur général assure les fonctions de président du Conseil d’administration.

Boucar Aliou Diallo