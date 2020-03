La Confédération africaine de football (Caf) a décidé de reporter la tenue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021. Dans sa communication, la Caf évoque la requalification du coronavirus en pandémie par l’OMS et le refus de plusieurs pays à libérer leurs joueurs pour les prochaines dates internationales.

La Confédération africaine de football (Caf) a finalement accepté de voir les choses en face. Quelques jours après sa première communication pour maintenir l’ensemble de ses compétitions, prenant le contre-pied de la plupart des organisations sportives dans le monde, la Caf a publié, ce vendredi, un nouveau communiqué pour annoncer la suspension des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021. L’instance africaine de la balle ronde invoque ‘’la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle de la Covid-19 ou coronavirus, en pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)’’ pour justifier sa décision.

Les dirigeants de la Caf ont également pris la mesure de la complexité de la situation mondiale, avec les déplacements internationaux devenus de plus en plus difficiles. ‘’Plusieurs joueurs, qui sont censés jouer les prochaines éliminatoires de la Can, viennent de plusieurs pays qui ont été touchés par le virus. Beaucoup de clubs refusent désormais de libérer leurs joueurs pour les prochains matchs internationaux’’, a expliqué la note. La Caf, compte tenu des faits avancés, a décidé de ‘’reporter’’ les matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires à une ‘’date ultérieure’’. ‘’La Caf estime que l’organisation des matchs des éliminatoires de la Can-2021 ne peut être assurée convenablement’’.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) avait annoncé la conférence de presse du sélectionneur national, Aliou Cissé, jeudi prochain, pour la publication de la liste des joueurs devant prendre part à la double confrontation des Lions avec la Guinée-Bissau, le 28 mars pour l’aller à Thiès, et le 31 mars à Bissau, pour la manche retour.

Les fédéraux devraient donc revoir leur calendrier, en raison des nouvelles dispositions prises par la Confédération africaine de football.

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021 ne sont pas les seules à subir les effets du coronavirus. Le football féminin a aussi été affecté. Ainsi, les qualifications à la Can féminine 2020, prévues du 8 au 14 avril, de même que celles de la Coupe du monde U20, qui devaient se tenir du 20 au 29 mars de cette année, sont également reportées.

Suspense sur le Chan

A ce jour, plusieurs compétitions sportives dans le monde sont reportées. Tous les championnats européens sont suspendus, jusqu’au mois d’avril, pour la plupart. Selon certains médias, l’Uefa serait dans les dispositions de revoir son calendrier sur l’Euro-2020 qui doit se tenir dans 12 pays (12 juin-12 juillet). L’instance de tutelle du football européen doit se réunir la semaine prochaine pour évoquer la question. Pendant ce temps, la Caf maintient encore le suspense sur le Championnat africain des nations (Chan) 2020. Dans son premier communiqué datant du 11 mars, elle avait justifié le maintien de cette compétition en se fondant sur les rapports de l’OMS pour rappeler qu’aucun pays africain ‘’n’a été déclaré à haut risque’’.

Toutefois, la Caf assure qu’elle reste vigilante et est à l’écoute de sa Commission médicale qui doit, d’ailleurs, effectuer une visite médicale d’inspection au Cameroun, ces 14 et 15 mars.

LOUIS GEORGES DIATTA