Prévue entre le 9 janvier et le 6 février 2021, la prochaine Can organisée par le Cameroun ne devrait pas avoir lieu au début de l'année prochaine. En effet, RMC affirme que la Caf va repousser la compétition en 2022 en raison de l'épidémie de coronavirus. "Il n’y a quasiment aucune chance de voir la Can se jouer en janvier au Cameroun, a assuré une source interne à l'instance africaine.

Aujourd’hui, la tendance est à un report en janvier 2022. Jouer à l’été 2022 n’est pas exclu car la Coupe du monde au Qatar va démarrer le 21 novembre, mais il faut bien étudier le processus médical pour ne pas déstabiliser les équipes africaines à la Coupe du monde." Avec encore 4 journées à disputer dans les éliminatoires de l'épreuve, le timing semble beaucoup trop serré pour éviter un report.