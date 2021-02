Les demi-finales du tournoi de la Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa) qualificatif à la Can U17 2021 se jouent, cet après-midi, au stade Lat-Dior de Thiès. L’équipe du Sénégal cadette rencontre celle de la Guinée-Bissau et vise le ticket pour la Can au Maroc, en mars prochain.

L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans est à une victoire de la qualification pour la Coupe d’Afrique des nations (Can) de sa catégorie au Maroc. Les Lionceaux affrontent la sélection nationale cadette de la Guinée-Bissau, aujourd’hui, pour le compte des demi-finales du tournoi de la Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa) qualificatif à la prochaine Can U17. Après deux victoires de haute facture, respectivement contre la Gambie (4-2), et la Mauritanie en phase de poules, les protégés de Malick Daf devront faire autant face aux cadets Djurtus. Selon le coach, l’équipe est ‘’prête’’ à en découdre, quel que soit l’adversaire en face.

‘’Tous les matches sont des finales. Quel que soit l’adversaire qu’on aura en face, on va se battre pour gagner’’. Daf peut compter sur son attaquant-vedette, Ibou Sané, qui a inscrit quatre buts dans cette compétition, dont un triplé contre les Baby Scorpions de la Gambie. Malheureusement pour le joueur de Génération Foot, le résultat du match de la première journée contre la Gambie a été annulé à cause d’une fraude sur l’âge de l’équipe gambienne.

Pour sa part, la Guinée-Bissau a bénéficié de la disqualification de la Sierra Leone pour une fraude sur l’âge établie à la suite à des tests IRM (imagerie à résonance magnétique). Malgré une défaite lourde (5-0) face au Mali, mardi dernier, les Djurtus cadets ont le mérite d’avoir effectué une bonne entrée en matière dans ce tournoi par une victoire (2-0) contre les cadets sierra-léonais. Les jeunes Bissau-Guinéens joueront à fond leurs chances pour battre le Sénégal et décrocher leur première qualification à une phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans.

Dans l’autre affiche des demi-finales du tournoi, le Mali, leader de la poule B, rencontre la Mauritanie, qui a terminé 2e du groupe B, derrière le Sénégal. Vainqueurs deux fois de suite (2015 et 2017) de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, les jeunes Maliens avaient manqué la dernière édition en Tanzanie, en 2019. Les Aiglons cadets feront tout pour s’imposer face aux Mourabitounes cadets et acter leur retour sur la scène continentale.

Mais les Mauritaniens n’ont pas fait le déplacement à Thiès pour jouer les figurants. Ils tenteront à tout prix de franchir cette étape qui leur permettra de signer une première participation à une Can cadette.

LOUIS GEORGES DIATTA