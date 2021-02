Les cadets sénégalais, vainqueurs de la Mauritanie (0-4), hier, ont décroché leur ticket pour les demi-finales du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest africaines de football (Ufao) qualificatif à la Can U17.

L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans poursuit sa chevauchée au tournoi qualificatif de la Can de sa catégorie, à Thiès. Après la lourde défaite (4-2) infligée à la Gambie, lors de la première journée, les Lionceaux ont récidivé, hier, en laminant la sélection cadette de la Mauritanie. Les poulains de Malick Daf ont dominé largement les Mourabitounes cadets sur le score de quatre buts à zéro. C’est Ibou Sané, bourreau des Gambiens, qui a ouvert le score. Le pensionnaire de l’Académie Génération Foot avait réalisé un triplé, lors de la victoire contre les Baby Scorpions.

Avant la pause, Ousmane Diop marque le but du 2-0. Les Lionceaux ont fait le break en seconde période, grâce à Modou Niang et Mamadou Gningue. Avec ce second succès, le Sénégal prend la tête du groupe A et se qualifie en demi-finale du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest africaines de football (Ufao) qualificatif à la Can U17, prévue au Maroc en mars 2021. Les cadets sénégalais rencontrent ceux de la Guinée Bissau, ce jeudi au stade Lat Dior de Thiès.

Des cas de fraudes ont été décelés sur deux équipes durant ce tournoi, qui a démarré vendredi dernier. Il s’agit de la Gambie et de la Sierra Leone qui ont été disqualifiées du tournoi, après des tests d’imagerie à résonnance magnétique (IRM) ayant révélé la présence dans leurs effectifs de joueurs âgés de plus de 17 ans, selon les informations de l’APS obtenues du comité d’organisation.

‘’Conformément à la réglementation et suite à l’analyse des résultats des tests IRM (imagerie à résonance magnétique) veuillez être informés que les équipes U17 de la Gambie et de la Sierra Leone ont été disqualifiées des qualifications U17 du tournoi et leurs résultats sont annulés’’, indique le Comité d’organisation dans un courrier envoyé aux fédérations des deux pays. ‘’L’article 27.4 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U17 stipule que, si après avoir effectué le test d’éligibilité selon l’âge (IRM) pour une équipe participante, un joueur a été déclaré non éligible, l’équipe participante sera disqualifiée’’, rappelle la même note.

Ainsi, les résultats des équipes de la Gambie et de la Sierra Leone sont annulés. Ainsi, malgré son revers, la Mauritanie décroche le 2e ticket qualificatif aux demi-finales avec la disqualification de la Gambie pour fraude sur l’âge. Les Mourabitounes cadets croiseront le fer avec le Mali, leader de la poule B. Les Aiglons ont corrigé sévèrement les Djurtus cadets de la Guinée Bissau, hier, sur le score de 5 buts à 0.

Les finalistes vont représenter la zone ouest A à la phase finale de la Can U17 programmée au Maroc, en mars prochain.

