L’antenne de Kolda du programme ‘’Réussir au Sénégal’’ de la coopération allemande Giz, en collaboration avec l’association Kolda environnement santé publique (Kensap) a lancé, avant-hier samedi à Kolda sa caravane de sensibilisation sur le paludisme et la Covid-19. Elle va durer 4 jours et va sillonner toutes les artères de la commune de Kolda-ville.

Une formation sur le paludisme, selon une note parvenue à notre rédaction, ses symptômes, la prévention, est prévue ainsi que la formation des acteurs communautaires sur les moyens de prévention du paludisme et de la Covid-19 et les messages clés par le responsable du Bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé et l’EIPS du district sanitaire de Kolda. Il est aussi souligné la distribution de 600 kits d’hygiène composés de lave-mains, de bouilloires, du savon liquide, du gel hydro-alcoolique et de 3 000 masques.