La 15e édition du Colloque africain sur la recherche en informatique (Cari) s’est ouverte depuis hier à Dakar et se déroulera en ligne jusqu’au 17 octobre prochain. Dans un communiqué de l’université virtuelle du Sénégal, cette présente édition porte sur le thème ’’Richesse et diversité de la recherche menée sur le continent africain’’.

Elle est organisée par l’Ecole polytechnique de Thiès, avec le soutien de l’UVS. ‘’Le Cari se veut un lieu privilégié de rencontres et d’échanges entre chercheurs et décideurs africains et internationaux de haut niveau dans les domaines de l’informatique et des mathématiques appliquées.

La 15e édition enregistrera la participation de grandes figures de la recherche et du développement de l’informatique et des mathématiques appliquées’’, annonce-t-on.