La France encaisse une vague d’indignation, depuis la sortie de son président Emmanuel Macron sur les caricatures du Prophète Mohamed. Plusieurs pays musulmans appellent aujourd’hui au boycott des produits français, alors que d’autres ont déjà entamé une série de manifestations contre le successeur de François Hollande.

Les manifestations contre l’islamophobie ne faiblissent pas. La déclaration du président français sur les caricatures du Prophète Mouhamed à la Sorbonne, pendant l'hommage rendu au professeur Samuel Paty, n’a pas plu à la communauté musulmane mondiale. Ce professeur d’histoire et de géographie a, en effet, été tué, suite à la divulgation des caricatures du prophète dans un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression.

Si l’acte a choqué plus d’un, la position du président Emmanuel Macron sur cette affaire a été encore plus intolérable. Ainsi, d’après le successeur de François Hollande, il est impensable d’arrêter les caricatures ou dessins synonymes, à ses yeux, d’une liberté d’expression.

Suffisant pour que certaines organisations et pays musulmans se dressent pour dénoncer ce qu’ils qualifient de blasphèmes. Au Sénégal, c’est l’organisation non gouvernementale Jamra qui a déposé, hier, une lettre de protestation à l'ambassade de France pour dénoncer la posture du président français.

Pour Mame Makhtar Guèye, l’objectif est de dénoncer ‘’l'islamophobie rampante de ce porte-étendard de l'intégrisme laïc qu'est le président français Emmanuel Macron’’. L’Ong Jamra compte en ce sens organiser une manifestation après le Maouloud et invite tous les croyants de ce pays, ‘’épris de paix et de justice, à la place de la Nation pour une marche pacifique de protestation et pour exiger le respect de cette référence de 1,8 milliard de musulmans, Seydina Mouhammad, dont Macron se plaît à encourager le blasphème’’.

Avant cette manifestation pacifique, d’autres ont déjà pris d’assaut l’ex-place de l’Obélisque, ce lundi, pour dénoncer ce sentiment anti-islamiste. Il s’agit de l’activiste Abdou Karim Guèye et ses camarades. Dans une vidéo montrant leur arrestation, ils expliquent les raisons de leurs agissements. ‘’Nous sommes des musulmans et n’accepterons pas d’être insultés. Il faut que la France dégage. Nous sommes là pour défendre l’islam’’, scandent-ils en chœur, avant d’être embarqués par les forces de l’ordre.

D’autres Sénégalais ont cependant choisi d’autres méthodes pour marquer leur indignation et leur amour envers le prophète. Beaucoup d’utilisateurs du réseau social Facebook ont depuis quelques heures utilisé le slogan ‘’Respect Prophet Mumammad’’ sur leur photo de profil. Alors que d’autres, à l’image du monde, réclament tout simplement le boycott des produits venant de l’ancien pays colonisateur.

A l’échelle mondiale, toutefois, la situation a été plus tendue. C’est le cas en Tunisie où, apprend-on, des centaines de manifestants sont sortis dans la rue, ce dimanche, dans le sud-est du pays, pour dénoncer les déclarations du président français Emmanuel Macron. Des manifestants ont, à cet effet, brandi des pancartes et des slogans déclarant notamment : "Tout sauf le Prophète", "Islam, religion de paix", ainsi que des propos condamnant les décisions du président français Emmanuel Macron.

Il en est de même en Israël où, renseigne le site BFM TV, environ deux cents personnes ont manifesté samedi soir devant la résidence de l'ambassadeur de France en Israël pour dénoncer les propos d'Emmanuel Macron sur les caricatures du Prophète Mahomet. Parallèlement, d’autres manifestants ont brûlé des photos du président français dans la bande de Gaza.

Au Bangladesh, renseigne france24.com, c’est des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté hier, à Dacca, appelant au boycott des produits français et brûlant une effigie du président Emmanuel Macron. Dans le même sillage, d’autres pays, à l’image de la Turquie, du Yémen, du Pakistan, du Koweït et du Qatar ont également appelé au boycott.

D’un autre côté, la France ne manque pas de soutiens dans cette ‘’guerre’’ qui l’oppose aux pays musulmans. Dans la liste figure : la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre italien Giuseppe Conte, son homologue néerlandais Mark Rutte…

HABIBATOU TRAORE