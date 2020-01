Carte nationale presse

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, procédera à l’installation officielle de la Commission de la carte nationale de presse, le lundi 27 janvier 2020, à 10 h, à la Maison de la presse. L’annonce a été faite hier, dans un communiqué de la tutelle reçu à ‘’EnQuête’’.

Selon la note, cette cérémonie constitue une étape importante dans le processus d’assainissement et de renforcement du secteur de la presse. La carte de presse est régie par les articles 22 à 39 du Code de la presse. Et la Commission nationale de la carte de presse est composée de huit membres, dont cinq sont désignés par les acteurs des médias.

Il s’agit de l’organe d’autorégulation, de l’organe de régulation, de l’organisation patronale la plus représentative, du syndicat des travailleurs le plus représentatif et de l’association de la presse en ligne la plus représentative.

Pour les membres de la commission, ils sont huit titulaires et huit membres suppléants. Parmi eux, figurent des journalistes, un inspecteur du travail et de la sécurité sociale, des techniciens des médias et de l’audiovisuel, et un magistrat.