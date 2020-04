La région médicale de Thiès ne compte plus que 12 contacts suivis de Covid-19. La menace reste les cas communautaires. Le médecin-chef, Dr Malick Ndiaye, annonce un plan pour les identifier.

La région de Thiès n’a enregistré aucun cas positif de coronavirus, depuis plus de dix jours. Un répit qui n’est pas encore synonyme de fin totale de la pandémie dans la capitale du Rail. Celle-ci compte 5 cas suivis dans le département de Thiès et 7 à Mbour. Selon le médecin-chef, la pandémie pourrait finir de sévir dans la région. En revanche, ajoute-t-il, il faut que tous les cas contacts qui sont en train d’être suivis par le personnel soignant présentent des symptômes négatifs dans les trois jours qui coïncident avec la fin de leur mise en quarantaine. ‘’Il y a une vingtaine de jours, on avait eu des cas ; d’abord, au niveau de Mbour. Puis, on a des cas communautaires à Thiès-ville et 1 cas dans la commune de Popenguine. Mais depuis cette situation, toutes les équipes médicales, les relais communautaires et la population se sont mobilisés pour pouvoir suivre les cas contacts. Ce qui fait que, depuis 10 jours, nous n’avons plus notifié de cas confirmés dans la région de Thiès et tous les cas contacts sont en surveillance dans les sites hôteliers de la place. Les autres prélevés sont revenus négatifs’’, renseigne le docteur Malick Ndiaye.

Le médecin-chef de la région médicale de Thiès, qui a fait, hier, le point, au terme d’une réunion du Comité régional de gestion des épidémies, indique ainsi que la région de Thiès connait un répit, dans le cadre de cette pandémie mondiale. Aussi, rappelle-t-il qu’il reste plus d’une dizaine de cas à suivre au plan régional. Ces derniers, dit-il, terminent leur durée d’incubation dans trois jours. ‘’Normalement, d’ici trois jours, tous les cas contacts vont terminer leur suivi. Et si on arrive à ne plus avoir de cas, d’ici là, sur ces cas contacts, effectivement, l’épidémie aura fini de sévir dans la région de Thiès’’, dit-il.

Reconnaissant que la menace est toujours persistante, avec l’apparition des cas communautaires au Sénégal, le patron de la région médicale de Thiès annonce un plan de ‘’recherche active’’ des cas au sein même de la communauté.

Fermeture des marchés à 14 h

De l’avis du Dr Ndiaye, ce dispositif va permettre au Comité régional de gestion des épidémies d’identifier les probables nouveaux cas communautaires. Pour permettre à la région de Thiès d’en finir définitivement avec la pandémie de la maladie à coronavirus, le médecin-chef de la région médicale de Thiès invite les Thiessois à limiter surtout les déplacements entre Thiès et Dakar. ‘’Actuellement, Dakar est une zone à fort potentialité économique. Moins les gens vont se déplacer entre Thiès et Dakar, plus on va conserver la région de Thiès, mais également les autres régions, notamment Saint-Louis et Louga’’, certifie le Dr Ndiaye, demandant par la même occasion aux autorités de l’Administration territoriale de trouver des solutions pour mettre un terme aux grands rassemblements qui ont lieu dans les marchés.

Lors de la réunion du Comité régional en charge des épidémies, une autre mesure phare a été prise par le chef de l’Exécutif régional et toute son équipe. Il s’agit de l’arrêté portant fermeture des marchés ouverts, jusque-là, de 6 h à 16 h dans la ville de Thiès ; de 6 h à 15 h dans le département de Mbour. D’après lui, c’est de cette façon qu’il faut combattre efficacement la Covid-19. Le successeur d’Amadou Sy précise que pour lutter efficacement contre la propagation des cas communautaires liés à la pandémie de la Covid-19, il faut éviter les déplacements de région à région ou encore de ville en ville.

Même si Thiès est en train ‘’d’éteindre le premier foyer de la pandémie’’, le gouverneur estime qu’il faut maintenant faire preuve de vigilance pour ne que ‘’d’autres foyers puissent naitre’’. C’est pourquoi, appelle-t-il les uns et les autres à diminuer les déplacements pour le bien de toute une communauté.

GAUSTIN DIATTA (THIES)