La prise en charge des cas graves constitue un véritable casse-tête pour le personnel soignant. Beaucoup de malades arrivent en situation très avancée, ce qui rend plus difficile le traitement.

L’explosion des cas de coronavirus induit une augmentation des cas graves qui met sous tension le système. La situation de ces derniers jours est plus difficile pour les populations, les patients et les soignants. En moyenne, une centaine de cas sont recensés, par jour, dans tout le pays. Ce dimanche, 245 personnes ont été diagnostiquées positives et 6 décès ont été enregistrés par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Une situation alarmante qui a poussé le directeur du Samu national, le professeur Mamadou Diarra Bèye, à faire une communication, dans la foulée de ces annonces.

L’urgentiste a mis l’accent sur l’augmentation notable des cas communautaires qui témoigne d’une circulation active du virus dans la population. A cela s’ajoute l’accroissement du nombre de cas graves en réanimation. Ceux-ci cohabitent, souligne le Pr. Bèye, avec d’autres cas en réanimation. ‘’Il ne faut pas oublier que dans les services en réanimation, nous avons d’autres pathologies qui n’ont rien à voir avec la Covid-19. Ce qui fait que le nombre de lits se met très rapidement en tension. Mais au-delà des cas graves traités en réanimation, nous avons des cas sévères. Les cas sévères sont dans les centres de traitement épidémiologique (CTE)’’, explique-t-il.

Le Pr. Bèye invite, à chaque fois qu’il y a une détresse, à appeler très vite, parce que concernant les cas graves qui viennent en réanimation, dans plus de 80 % des cas, ce ne sont pas des patients suivis à domicile. Il s’agit de patients qui ne se savaient même pas malades ; qui sont restés à la maison et qui, brutalement, présentent des signes de détresse. ‘’Quand nous intervenons, on se rend compte que ces personnes étaient malades, depuis au moins 10 jours. Pendant ce temps, le risque de contamination a pu être important. Egalement, ces malades arrivent dans des situations très dramatiques, de sorte que, malgré tous les efforts faits dans les services de réanimation, nous déplorons un nombre de décès très élevé’’, renseigne le professeur Mamadou Diarra Bèye.

Depuis que la prise en charge à domicile a commencé, poursuit-il, les cas symptomatiques ou des personnes qui ne présentent pas de risques de complications majeures sont pris en charge dans les domiciles avec un suivi.

Par contre, les cas sévères qui nécessitent une prise en charge rapprochée, l’administration d’oxygène et d’autres médicaments sont dans les CTE. On en a, dit-il, à peu près 300. Ces patients hospitalisés dans les CTE, précise le Pr. Bèye, consomment énormément d’oxygène. En moyenne, ils prennent 10 à 15 litres par minute. ‘’On peut comprendre aisément la charge de travail. Pour tous ces patients, la surveillance est très difficile. Surtout quand on est en surveillance continue. Un à trois soignants par patient et ceci de façon très rapproché. Il y a aussi une augmentation des décès, parce que si les cas graves augmentent, forcément, le nombre de décès augmente. En pourcentage, on est resté sur un taux de létalité qui était superposable qu’avec la première phase. Parce qu’on reste avec un taux inférieur à 2,5 %’’, soutient-il.