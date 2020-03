Le coronavirus a fait son apparition dans la ville de Touba où un émigré a été testé positif. Sa famille est placée en quarantaine et les cas contacts recherchés. Les populations s’en remettent à Cheikh Ahmadou Bamba.

La Covid-19 a fait son apparition dans la cité religieuse de Touba. Dans cette ville, c’est le silence total, du côté des autorités médicales et des techniciens de la santé. Ils refusent, de peur que la famille du malade soit stigmatisée, de dévoiler le quartier où il réside. Mais sa famille est placée en quarantaine. Le malade est un émigré qui revient de Porokhane où il s’est rendu pour célébrer le magal dédié à la maman de Cheikh Ahmadou Bamba. Il vit en Italie.

Revenu à Touba après le magal, renseignent des sources, le patient se serait plaint, quatre jours plus tard, de maux de tête et de fatigue. Admis mardi dans une structure sanitaire, des analyses ont été effectuées sur lui. Elles s’avèrent positives au coronavirus.

Actuellement, dans la cité religieuse, les commentaires vont train et les avis divergent sur la conduite à tenir face à cette épidémie. Pour la grande majorité des personnes interrogées, ‘’il n’y a aucun doute : cette pathologie ne peut pas se propager au Sénégal. Elle sera vite guérie’’. ‘’Serigne Touba, comme l’avait dit Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a intercédé en notre faveur. Il n’y a pas raison de s’alarmer et d’avoir peur’’, déclare un talibé. N’empêche que les plus informés demandent à leurs progénitures et connaissances de respecter les mesures d’hygiène et de prévention édictées par les professionnels de la santé. D’ailleurs, certains interlocuteurs renseignent que les personnes qui sont entrées en contact avec le malade sont en train d’être convoquées, afin qu’elles se rendent dans les structures sanitaires.

Le patient, après l’aéroport international Blaise Diagne, s’est rendu à Touba, puis à Porokhane, avant de revenir dans la ville sainte. S’agissant du magal du Kazu Rajab prévu le 22 mars prochain, le nouveau médecin-chef de région avait tenu à dissiper les inquiétudes. Docteur Mamadou Dieng disait, lors du comité régional de développement consacré à la célébration de la naissance de Serigne Fallou Mbacké : ‘’Le Kazu Rajab sera célébré cette année dans un contexte d’épidémie. Il n’y a aucun cas de coronavirus au niveau des régions. C’est important de le signaler pour rassurer les gens. Il faut aussi rassurer sur les dispositions qui ont été prises, avant même que cette maladie ne se manifeste au Sénégal. Actuellement, la ville de Touba est surveillée au plan sanitaire.’’

Il ajoutait : ‘’Pour les besoins du magal, le ministre a pris sur lui d’envoyer des équipements de solutions individuelles, d’ici la semaine prochaine, et aussi des thermo-flashs et tout ce qui est nécessaire pour mener à bien cette surveillance. Nous ferons de sorte que le Kazu Rajab ne soit pas un évènement qui va propager le virus. Certains disent qu’il faut renvoyer l’événement, mais je dis qu’il est possible de le tenir, mais en renforçant le dispositif mis en place pour le magal. Le ministère de la Santé nous a donné des instructions fermes pour accompagner l’événement.’’

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)