Hier matin, un touriste français, logé dans un hôtel de Kolda, a présenté des signes qui font penser au coronavirus. Cela a alerté le système de veille mis en place par les autorités. Ainsi, le chef du Comité régional de gestion des épidémies, le gouverneur, le médecin-chef de district et toute l’équipe d’investigation, accompagnés d’agents du service d’hygiène et les techniciens de la santé, ont effectué une descente sur les lieux. Ils ont rencontré le responsable de l’hôtel et l’individu malade calfeutré dans sa chambre.

Les spécialistes ont procédé à son interrogatoire, pour déterminer son parcours et prendre connaissance des symptômes qu’il présente. A la suite de cet entretien et après les investigations faites, les techniciens de la santé ont pris la décision de faire des prélèvements. ‘’C’est un cas suspect, même si certains éléments cliniques ne sont pas présents. Mais, dans ces situations d’épidémie, mieux vaut pécher par excès que par défaut. Donc, nous avons voulu, par prudence, le mettre en quarantaine dans sa chambre et l’équipe d’investigation est venue et nous avons procédé aux prélèvements, conformément aux normes et procédures en vigueur. D’ailleurs, le prélèvement a été conditionné et acheminé dans la même journée par ambulance, du district sanitaire de Kolda au niveau de l’Institut Pasteur de Dakar’’, a expliqué Dr Yaya Baldé, Médecin-Chef de région de Kolda.

Il poursuit : ‘’Nous avons également vérifié tous les contacts qui étaient avec lui, investigation, température et goutte. Mais il n’y a pas de signes inquiétants. Parce que cette personne suspecte est allée à la chasse ce matin. Donc, il n’y a pas de signes inquiétants, pas de fièvre. Mais vu que cet individu vient d’un pays aujourd’hui en épidémie et qu’il y a eu ces éléments cliniques en faveur du coronavirus, la décision a été prise de l’investiguer et de se donner le temps de savoir ce qu’il en est exactement.’’

A signaler qu’il y a une coordination très huilée entre les responsables des hôtels et les spécialistes de la santé, afin de détecter les cas suspects de Covid-19. Une collaboration qui commence à porter ses fruits. Ce cas touriste français arrivé à Kolda le 3 mars, en est une parfaite illustration.

EMMANUEL BOUBA YANGA