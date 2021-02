Au cours d’une altercation avec les marchands ambulants de Rufisque, l’agent municipal de la ville de Rufisque a poignardé Djiby Sarr. Reconnu coupable de coups et blessures volontaires, de détention illégale d’arme et de mise en danger de la vie d’autrui, il a écopé d’une peine de 2 ans dont 6 mois ferme.

La Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar a condamné l’agent de la municipalité de Rufisque Youssou Cissé à 2 ans dont 6 mois de prison. Il a été reconnu coupable des délits de coups et blessures volontaires, de détention illégale d’arme et de mise en danger de la vie d’autrui.

Le prévenu avait sauvagement poignardé le marchand Djiby Sarr, au marché de Rufisque. Ce dernier et ses collègues étaient accusés, par les agents municipaux, d’avoir violé l’arrêté préfectoral qui les obligeait à quitter le marché. Youssou Cissé, désigné comme le bras armé de la commune, se chargeait de saisir les marchandises et de les brûler, à en croire les témoignages de la partie civile Djiby Sarr et les autres marchands ambulants. Déterminés à lui tenir tête, ils se sont opposés farouchement à cet arrêté préfectoral et une bataille rangée s’en est suivie. C’est au cours de cette bagarre que l’agent municipal a occasionné des blessures à la partie civile à qui une ITT de 21 jours a été délivrée.

Lors du procès, la partie civile avait réclamé la somme de 5 millions de francs CFA, en guise de dédommagement. Il va recevoir 500 mille francs CFA. La représentante du ministère public avait, quant à elle, requis 2 ans d’emprisonnement dont 1 an ferme. Les conseils de la défense, pour leur part, avaient sollicité la relaxe de leur client.

Selon eux, la partie civile n’est pas en mesure de dire que leur client détenait une arme et que c’est lui qui lui a occasionné ses blessures.

En prison depuis 9 mois, Youssou Cissé recouvre enfin la liberté, car ayant déjà purgé la peine que le tribunal lui a infligée.

MAGUETTE NDAO