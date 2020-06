Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) condamne "avec la plus grande fermeté" l’attaque contre la station de la Radio futurs médias (RFM) de Mbacké, dans la nuit du mardi au mercredi.

La radio a été attaquée lors d’une manifestation contre les mesures de restrictions dans le transport pour endiguer la propagation de la Covid-19. "Le saccage des locaux d’une station de radio est une atteinte grave à la liberté de presse et à la liberté d’expression. Aucune motivation ne saurait justifier un tel acte de barbarie", selon l’organisation patronale qui rappelle que "les journalistes remplissent une mission de service public".

Elle estime que les responsables de ce saccage doivent être traqués et traduits en justice. ‘’Aucune motivation ne saurait justifier un tel acte de barbarie. Notre action, au profit du citoyen sénégalais, ne saurait s’exercer que dans le respect strict des règles d’éthique et de déontologie de notre profession. Quelle que soit l’origine de la violence et la forme qu’elle pourrait revêtir, s’attaquer à la presse est une atteinte contre la démocratie sénégalaise", soutient les membres de cette organisation patronale présidée par Mamadou Ibra Kane.

Tout en se réjouissant que les journalistes, techniciens et travailleurs de la station soient sortis "indemnes de cette ignominie sans atteinte de leur intégrité physique", le Cdeps "déplore vivement les dommages matériels subis" par les confrères à qui il témoigne toute sa solidarité. Vu la particularité du contexte actuel, il invite les forces de l’ordre à davantage veiller à la sécurité des journalistes.