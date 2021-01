Au cours de ce quatrième trimestre 2020, la Commission de protection des données à caractère personnel (CDP) a accueilli 13 structures et 5 particuliers venus s’imprégner de la législation sur les données à caractère personnel. ‘’La commission a traité 105 dossiers dont 89 déclarations et 16 demandes d’autorisation.

A l’issue des deux sessions plénières tenues à la CDP, 89 récépissés de déclaration et 14 autorisations ont été délivrés. Par ailleurs, la commission a décidé de surseoir à l’examen de deux dossiers’’, rapporte l’avis trimestriel de la CDP transmis hier à ‘’EnQuête’’. La commission a, en outre, selon la même source, émis des appels à déclaration, reçu des plaintes, signalements et demandes d’avis et prononcé un avertissement. Il s’agit notamment de 11 appels à déclaration, 8 plaintes et signalements, 8 demandes d’avis reçus et un avertissement émis.

La Commission de protection des données à caractère personnel (CDP) compte lancer, en début 2021, une campagne de communication, sous format vidéo, sur la loi 2008 portant sur le traitement des données à caractère personnel. L’annonce a été faite dans son avis trimestriel transmis hier à ‘’EnQuête’’.

‘’Dans le cadre de ses missions de conseil, d’information et de sensibilisation, la CDP, portée par la Direction de la communication et des relations publiques, va lancer, en début 2021, une campagne de communication, sous format vidéo, sur la loi 2008 portant sur le traitement des données à caractère personnel’’, informe le document. D’après la même source, ces tutoriels s’attachent à simplifier la compréhension de la loi 2008 et, ainsi, à faciliter la mise en conformité des entreprises. Ils reprennent sous un langage simple les principales étapes à respecter pour monter en maturité sur la question de la protection des données.