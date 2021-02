La Confédération pour la démocratie et le socialisme (CDS) est très préoccupée par le comportement des Sénégalais face à la pandémie de la Covid-19. Ses membres ont organisé une vidéoconférence pour analyser la situation. Ils regrettent ainsi qu’en dépit des mesures prises par le gouvernement et des efforts déployés par les personnels de santé, le nombre de nouveaux cas ne cesse de progresser de manière fulgurante.

Une multiplication des cas de contamination qui va avec son ‘’lot de morts, au quotidien, décimant des familles et emportant des citoyens de toutes conditions’’. Face à ce ‘’désastre’’, la CDS appelle tous les patriotes sénégalais à un examen particulièrement minutieux et la préconisation d’attitudes beaucoup plus adaptées. ‘’Nous continuons de noter la persistance de comportements tout à fait à l’opposé de ces prescriptions, dans un contexte marqué, de surcroît, par l’apparition de variants du virus dont la capacité de nuisance est beaucoup plus puissante.

C’est pourquoi la CDS élève encore la voix pour appeler nos concitoyens à faire preuve de plus de sens des responsabilités, individuellement et collectivement. Il nous semble relever d’une inconséquence désastreuse, le fait de provoquer ou de participer à des rassemblements, de répondre à des cérémonies familiales ou de voisinage et de constituer ainsi l’élément contribuant à favoriser la propagation de ce virus mortel.

De telles attitudes doivent être condamnées, surtout venant de leaders d’opinion qui ont à donner l’exemple’’, lit-on dans leur communiqué envoyé à ‘’EnQuête’’. Les membres de la confédération estiment ainsi que chaque citoyen est interpellé dans son intime conscience et doit, à leurs yeux, contribuer à briser la chaîne de contamination qui propage la maladie et accroît le nombre de morts. Dans le même élan, la CDS exhorte le gouvernement à renforcer le dispositif de contrôle et de surveillance mis en place pour faire respecter les mesures barrières et les interdits, dans la rigueur la plus stricte.