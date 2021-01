Partant du fait que le coronavirus fait des ravages tant sur le plan humain, économique que social, la Confédération pour la démocratie et le socialisme (CDS) invite les Sénégalais au ‘’respect des gestes qui sauvent’’ : port correct du masque, limitation des déplacements, réduction des réunions et autres rencontres, lavage des mains... Il est indispensable, de l’avis de la Conférence des leaders de la CDS, que ‘’tous les acteurs de la vie publique nationale comprennent qu’aucune liberté individuelle ne transcende celle du peuple où, pour le dire autrement, tous les Sénégalais doivent se convaincre que, quand c’est le destin de tous qui se joue, on ne saurait laisser quelques-uns, au nom de leur liberté individuelle, compromettre le sort de tous’’.

Par ailleurs, ses membres demandent au gouvernement de continuer à investir tous les efforts nécessaires pour l’acquisition, au plus tôt, des vaccins certifiés par l’Organisation mondiale de la santé. Vaccins sur lesquels, insistent-ils, l’humanité compte pour enfin se libérer de cet encombrant visiteur qui, depuis un an, apporte pratiquement à beaucoup, si ce n’est à tous, malheur et désolation. ‘’Disons-le très nettement : notre pays est dans une croisade contre un ennemi redoutable. Ce qui requiert l’implication de chaque Sénégalaise, de chaque Sénégalais’’, soutiennent les partis membres de la CDS qui préconisent un effort collectif d’ajustement.