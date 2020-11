La 137e édition du Gamou de Ndiassane a été célébrée, cette année, dans un contexte dominé par l’émigration irrégulière qui est revenue en force. Le khalife général de la cité religieuse de Mame Bounama Kounta a profité de la cérémonie officielle pour inviter les parents à dissuader les jeunes qui tentent la périlleuse traversée de la Méditerranée.

Depuis quelques semaines, le phénomène ‘’Barça Wala Barsaq’’ a refait surface, avec parfois son lot de morts. Des départs ont été signalés sur les côtes sénégalaises, notamment à Mbour, Saint-Louis, etc. Vers la fin du mois d’octobre, plus précisément le 23, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué, dans un communiqué, avoir relevé 140 morts. Des chiffres rendus publics suite à l’explosion d’une pirogue. Celle-ci, poursuit le document, transporterait environ 200 personnes qui tentaient de rejoindre l’Espagne via les îles Canaries.

Cependant, ce bilan a été contesté par l’État du Sénégal, par le biais du ministère de l’Intérieur. Certains candidats à l’émigration irrégulière ont échoué aux portes de l’Espagne et sont revenus au ‘’pays de la Téranga’’. Mais, d’autres ont péri en mer.

Avant-hier, lors de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, le khalife général, par la voix de son porte-parole Serigne Pape Abdourahmane Kounta, s’est arrêté sur l’émigration irrégulière qui ne cesse de faire des ravages. Le gardien de la cité religieuse, Cheikh Bécaye Al Bécaye Kounta, a appelé les parents à tout faire pour dissuader leurs enfants à se lancer dans ce voyage risqué et incertain, ‘’au péril de leur vie’’. Selon le khalife de Ndiassane, la démarche est simple. Il a demandé aux parents ‘’de discuter avec les candidats à l’émigration irrégulière pour leur faire comprendre que nul ne peut forcer son destin’’.

Le successeur de Mame Cheikh Mouhamed Bouh Kounta a recommandé aux uns et aux autres de se mobiliser pour convaincre les jeunes à rester au pays. Aussi, s’est-il empressé d’ajouter : ‘’Lorsqu’un jeune trouve la mort lors de cette tentative de traverser la Méditerranéenne, c’est toute la nation qui en pâtit.’’

Comme tous les citoyens, le khalife général de Ndiassane a dit tous ses regrets. ‘’Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans ce pays, avec le retour du phénomène de l’émigration clandestine. De jeunes Sénégalais n’hésitent pas à braver l’océan pour regagner l’Europe. A bord de pirogues, ils disent aller à la quête d’un avenir meilleur. C’est triste, non seulement pour les familles, mais aussi pour le pays’’, a déploré Cheikh Bécaye Al Bécaye Kounta. Toutefois, le khalife général de Ndiassane a tenu à préciser que, dans cette affaire, les responsabilités sont partagées entre dirigeants et administrés.

Il a, ainsi, invité l’État du Sénégal à ‘’trouver des solutions pour fixer les jeunes dans ce pays’’, et les jeunes ‘’à tout faire pour explorer d’autres voies qui peuvent les conduire vers le succès’’. Le porte-parole de la famille kountiyou a également profité de la cérémonie officielle du Gamou pour émettre un chapelet de doléances face aux autorités étatiques.

D’après Serigne Pape Abdourahmane Kounta, la cité religieuse, fondée en 1803 par Mame Bounama Kounta, est confrontée à un manque criard d’infrastructures.

A rappeler que cette année, le thème de la 137e édition est axé sur la ‘’Pandémie : conséquences et perspectives dans la pensée kountiyou : l’exemple de Cheikh Bouh Mouhamed Kounta’’. Les ministres du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, de l’Économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, et celui de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye ont représenté le chef de l’État à Ndiassane.

GAUSTIN DIATTA (THIES)