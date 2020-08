La Commission de la CEDEAO suit l’évolution de la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire, dans la perspective de l’élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain. Elle l’a fait savoir dans un communiqué transmis hier à la presse.

‘’A ce propos, la Commission de la CEDEAO est vivement préoccupée par les évènements violents qui ont eu lieu depuis quelques jours et dont ceux qui se sont déroulés à Benoua et à Divo dans la journée du 21 août 2020 ont même conduit à l’instauration d’un couvre-feu dans ces deux localités.

Elle présente ses condoléances aux familles des personnes décédées lors de ces événements, souhaite un rapide rétablissement aux blessés et exprime sa solidarité aux autres victimes des violences’’, poursuit la commission. La Commission de la CEDEAO exhorte tous les acteurs politiques ivoiriens à éviter les violences et à recourir au dialogue et aux voies de droit pour résoudre tous les différends.

Elle les invite à faire preuve de retenue en toutes circonstances et a demandé à leurs partisans et sympathisants à faire de même, de manière à favoriser la création d’un environnement propice à une élection présidentielle apaisée et crédible. La Commission de la CEDEAO réitère son engagement à poursuivre son accompagnement et son soutien au peuple et au gouvernement ivoiriens face à ce défi qu’ils doivent relever le 31 octobre 2020.