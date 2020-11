Entre les deux gouvernements mis en place en Côte d’Ivoire, la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) a choisi son camp. Sans surprise, c’est celui qui intègre un de ses membres qui a récolté ses faveurs.

Dans un communiqué publié hier, la Commission de la CEDEAO a adressé ‘’au président élu ses chaleureuses félicitations en même temps que ses vœux sincères de succès, dans la conduite de la mission qui lui a été confiée par le peuple ivoirien souverain’’. Ceci, en encourageant le candidat élu pour un troisième mandat à ‘’poursuivre ses efforts pour la consolidation et l’amplification des acquis de la Côte d’Ivoire sur la voie de l’émergence et l’exhorte, à cette fin, à tout mettre en œuvre en faveur du rassemblement des Ivoiriens pour relever tous les défis’’.

Le 9 novembre 2020, le Conseil constitutionnel ivoirien a publié les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, en proclamant le président sortant, Alassane Ouattara, vainqueur à l’issue du scrutin. Après avoir boycotté la Présidentielle et lancé un appel à la désobéissance civile, l’opposition a installé un gouvernement parallèle, puisqu’elle ne reconnait pas la légitimité du président Ouattara.

A cette dernière, la Commission de la CEDEAO a lancé un appel, et à tous les Ivoiriens, à ‘’placer par-dessus tout la paix et la cohésion sociale et cherchent à résoudre tous les différends par le dialogue et les voies du droit’’. Elle leur réaffirme aussi sa ferme détermination à accompagner la Côte d’Ivoire dans toutes les initiatives dédiées à la promotion de son développement harmonieux et la consolidation de sa démocratie.