Le Collectif pour la CEDEAO des peuples dénonce la situation politique en Côte d’Ivoire marquée par la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara pour l’élection du 31 octobre prochain. ‘’Depuis que le président Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à un 3e mandat à la prochaine élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire, cela a fait plus d’une vingtaine de morts, des centaines de blessés et plusieurs personnes détenues dont des membres de l’opposition, des parlementaires, des activistes.

C’est un coup de force inconstitutionnel qui crée aujourd’hui beaucoup plus de morts, de violences, d’instabilités que les coups d’Etat militaires’’, s’indigne-t-on. Pour le collectif, l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ‘’risque de porter les mêmes germes de violence que celle de 2010 qui avait coûté la vie à des milliers de personnes’’.

‘’Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest, la crise de l’Etat de droit, de la démocratie et du suffrage universel exacerbée par le syndrome du 3e mandat, pourrait constituer une menace de déflagration de la sous-région’’. Soucieux des menaces sur la paix, la sécurité et la stabilité que représente l’élection présidentielle du 31 octobre, le Collectif de la CEDEAO des peuples recommande aux autorités gouvernementales de la Côte d’Ivoire de reporter l’échéance du 31 octobre à une date ultérieure et d’inviter tous les acteurs impliqués dans le processus électoral à s'engager dans une grande concertation nationale sur l’ensemble des éléments de contentieux du processus électoral.

...Le collectif a demandé, dans son communiqué, au président Alassane Ouattara de renoncer à sa candidature pour un 3e mandat qui constitue, estime-t-il, une menace pour la paix civile et l’unité nationale. Il recommande également aux acteurs, leaders politiques et la société civile, à œuvrer ensemble pour une Côte d’Ivoire pacifique et réconciliée, mais aussi pour une CEDEAO espace de paix, de stabilité, de tolérance et de solidarité. Le collectif a également exhorté la CEDEAO et l’Union africaine à œuvrer conjointement pour éviter une prochaine guerre civile en Côte d’Ivoire.

A noté que ce nouveau collectif qui se dénomme CEDEAO des peuples et qui vient de voir le jour à Dakar, a pour objectif d’impulser une réforme de la CEDEAO pour lui doter d’une institution législative constituée d’une ‘’Assemblée fédérale’’ élue au suffrage universel direct dans chaque Etat membre, à la place de la Chambre consultative actuelle, et d’un Sénat, dont les membres seraient les anciens présidents des pays membres, les anciens présidents des Assemblées nationales et les anciens chefs d’Etats-majors des armées, les anciens bâtonniers des avocats et les anciens présidents des conseils constitutionnels ou de cours suprêmes et les anciens recteurs d’universités publiques. Le collectif sera officiellement lancé aujourd’hui.