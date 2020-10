La cité religieuse de Thiénaba Seck va célébrer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) au courant du mois de novembre sous le respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. Cette décision a été prise hier par le khalife général Serigne Abdou Rahime Seck.

Tout comme Médina Baye, Keur Mame El Hadj et Ndiassane, Thiénaba a également officialisé la célébration de la ‘’Nuit du Prophète Mouhamed’’ dans ce contexte de pandémie à coronavirus. La décision est tombée hier, après la prière de 14 h. Le khalife général en a décidé ainsi.

Le successeur de Serigne Cheikh Tidiane Ahmed Seck ‘’Baye Cheikh’’ a appelé les fidèles, où qu’ils puissent se trouver, à rallier la cité de Mame Ahmadou Ndack Seck, le jour J, pour prendre part à cet événement religieux.

Selon le marabout, la célébration du Mawlid est une recommandation à honorer. Cependant, il a tenu à insister sur le respect des gestes barrières, notamment le port correct du masque et la distanciation physique.

‘’Nous invitons tous les fidèles de venir célébrer le Gamou à Thiénaba. Cheikh Thiénaba disait qu’un disciple ne se sépare jamais de ses obligations et de ses devoirs envers son guide. Et doit se conformer aux recommandations de son marabout. On ne peut pas passer outre ces recommandations. C’est pour cette raison qu’on s’est référé sur les recommandations de Serigne Saliou qui avait recommandé à tous les fidèles de célébrer la Nuit, partout où ils se trouvent’’, a déclaré Serigne Abdou Rahime Seck. Même s’il y a encore une progression timide de la maladie à coronavirus dans le pays, le khalife général de la cité religieuse de Thiénaba Seck a invité tous les fidèles ‘’à venir communier avec eux et passer le Gamou à Thiénaba, après avoir célébré le Magal de Touba’’.

Son premier Gamou, il veut le célébrer sous le sceau de l’union sacrée autour de toute la famille de Mame Ahmadou Ndack Seck. ‘’Mon souhait le plus ardent, aujourd’hui, est de hisser la famille au plus haut niveau’’, a dit celui qui a été porté à la tête du khalifat, après le rappel à Dieu de ‘’Baye Cheikh’’. Pour la réussite de cette mission, il dit compter sur le soutien de tous les talibés, amis et sympathisants. Si Thiénaba a carrément officialisé la célébration de la ‘’Nuit du Prophète’’, ce n’est pas le cas pour Tivaouane. Avant-hier, un comité régional de développement consacré à ce sujet a été tenu à huis clos à la gouvernance de Thiès. Mais rien n’a filtré de cette réunion. Aucune déclaration officielle allant dans ce sens n’a été faite.

GAUSTIN DIATTA (THIES)