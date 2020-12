En lieu et place de refermer ses portes, l’Eglise catholique, cette fois, opte pour l’adaptation. Dans un contexte de deuxième vague de la Covid-19, ce weekend, les sacrements de la première communion et de la confirmation ont été célébrés dans le respect des mesures barrières. Ce, en attendant les instructions de l’Archevêché de Dakar, en prélude à la fête de Noël.

L’Eglise catholique compte poursuivre la célébration des messes, dans le strict respect des mesures barrières. Dans une note rendue publique ce weekend, l’archevêque de Dakar insiste : ‘’Le port du masque obligatoire, la distanciation physique et le lavage périodique des mains devront être de mise. Par ailleurs, nous encourageons toutes les autres initiatives de nature à nous protéger et à protéger les autres.’’ Considérant la dimension importante des sacrements de première communion et de confirmation, l’église a tenu à maintenir les dates des 12 et 13 décembre pour leur célébration ‘’dans l’intimité totale’’. Cela sous haute surveillance des services d’ordre des différentes paroisses qui ont veillé au respect des mesures édictées par l’Archevêché de Dakar.

‘’Notre pays fait face à une recrudescence des cas de Covid-19 au Sénégal. Nous vous exhortons à poursuivre de manière exemplaire et avec le même engagement le respect des mesures barrières pendant les offices religieux, à éviter les rassemblements dans les espaces publics et les salles de spectacle, conformément au communiqué du ministre de l’Intérieur’’, détaille monseigneur Benjamin Ndiaye.

La reprise du culte, depuis le 1er novembre dernier, se heurte à une augmentation du nombre de nouveaux infectés.

En effet, face aux dégâts de la pandémie, l’église avait très tôt suspendu (17 mars) toutes les messes sur l’étendue du territoire. C’est donc dans un contexte de retour des mesures restrictives que sur les réseaux sociaux, bon nombre de chrétiens catholiques ont émis le désir ardent de célébrer Noël en paroisse. Un appel qui va sûrement porter des fruits, vu l’autorisation, par l’église, de la célébration de ces deux sacrements.

EMMANUELLA MARAME FAYE