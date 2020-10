MAOULOUD 2020 Médina Baye fait focus sur la santé et la sécurité Un comité régional de développement a été organisé, hier, à la maison des hôtes de Médina Baye, en prélude au Maouloud. Le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue, a insisté sur les aspects sanitaires et sécuritaires. Médina Baye est à pied d’œuvre pour les préparatifs du Gamou qui commémore la naissance du Prophète Mouhamed (PSL). Hier, le gouverneur Alioune Badara Mbengue a insisté sur la santé et la sécurité, deux secteurs qui méritent plus d’attention, en cette période. ‘’Nous nous engageons ensemble, a-t-il dit, pour solliciter l’appui de l’Etat en masques, en thermo-flashs et autres produits, pour barrer la route à cette pandémie. C’est la raison pour laquelle j’ai dit que le Comaf devrait se lancer dans cette bataille avec nous. J’ai parlé d’une possibilité d’obtenir 10 000 000 de masques, pour dire que nous devons mettre l’accent sur la lutte contre la pandémie par le respect des gestes barrières’’. Le gouverneur a ensuite évoqué la possibilité de rapprocher le dispositif de test Covid, en demandant à l’Etat un dispositif supplémentaire de diagnostic rapide et d’isolement. Il annonce aussi une réunion spécifique à venir sur l’aspect sanitaire, avec le médecin-chef de région, le président de la Croix-Rouge dont, dit-il, les éléments ont joué un rôle important, à l’occasion des funérailles du défunt khalife et de Fatoumata Zahra. ‘’La qualité avec laquelle elles ont été organisées a fait que nous en sommes sortis avec moins de cas, par rapport à ce que tout le monde prédisait’’. Il ajoute : ‘’On tâchera de sensibiliser, de distribuer le gel, des masques pour faire face à cette pandémie. Tous les fidèles seront traités à égalité.’’ Concernant le volet sécuritaire, le gouverneur indique que tous les axes qui mènent vers Médina Baye seront sécurisés, en rapport avec la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la police. Idem à l’intérieur de la ville, en particulier dans l’enceinte de Médina Baye et les domiciles des chefs religieux. Le président du Comité d’organisation des manifestations et activités de la fayda (Comaf), Baye Mamoune Niasse, annonce, lui, qu’ils vont redoubler d’efforts pour mieux prendre leurs responsabilités, afin de faire respecter le protocole sanitaire, surtout en cette période de pandémie, sachant, dit-il, qu’ils ont un plus grand rôle à jouer. Egalement, des réunions techniques particulières sont en train d’être tenues avec les commissions santé et sécurité. Ainsi, les autres points que sont : la fourniture d’eau, l’électricité, la communication, etc., ne sont pas laissés en rade. Ainsi, Baye Mamoune se dit rassuré quant à un bon déroulement du Maouloud organisé dans un contexte de pandémie de coronavirus. ‘’Nous avons discuté avec les autorités et nous avons recueilli leurs engagements. Nous sommes rassurés de ce que nous venons d’entendre. Les autorités nous rassurent’’, a-t-il-dit. AIDA DIENE