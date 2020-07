Les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et son demi-frère Mame Cheikh Anta, communément appelées Magal de Darou Salam, sont commémorées annuellement par les disciples mourides. Cette année, une aile dissidente a demandé aux fidèles de rallier Darou Salam, prenant ainsi le contrepied du khalife.

Le magal de Darou Salam sera célébré, ce samedi 11 juillet, dans la division. Serigne Ibrahima Mbacké, plus connu sous le nom de ‘’Lamp Mbacké’’, a pris le contrepied du khalife général de Darou Salam, pour demander aux fidèles de rallier la cité religieuse. Justifiant sa décision par un ‘’ndiguel’’ de Serigne Cheikh Anta Ibn Serigne Modou Rokhaya et de Serigne Abdou Khadre Djily, Serigne Lamp Mbacké. ‘’J’invite tous les fidèles et l’ensemble des ‘dahiras’ à rallier Touba et venir célébrer ce magal qui a été institué par Serigne Touba. Ce magal est celui du Coran. Donc, il n’est pas envisageable de ne pas commémorer cet événement qui constitue un pacte de fidélité et d’amour à l’endroit de Serigne Touba’’.

Pour Lamp Mbacké, la pandémie du coronavirus ne doit pas constituer un motif pour ne pas venir célébrer le magal à Darou Salam, comme l’avait demandé le khalife de ladite localité. C’est parce que, avance Lamp Mbacké, ‘’la mort relève de Dieu et personne ne peut échapper au jour de sa mort. Combien de personnes sont décédées sans avoir contracté une maladie ?’’.

La décision de ne pas rallier Darou Salam avait été prise au sortir d’une rencontre avec le khalife général des mourides, le 28 juin passé. Le khalife Serigne Cheikh Anta Mbacké avait demandé aux talibés de célébrer le magal dans la sobriété, conformément aux directives de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui leur avait demandé d'éviter les grands rassemblements dans ce contexte de Covid-19.

Le magal de Darou Salam célèbre les retrouvailles entre Serigne Touba et son demi-frère Mame Cheikh Anta Mbacké. Après son retour d’exil du Gabon en 1902, Cheikh Ahmadou Bamba effectua un séjour mémorable à Darou Salam chez son frère Mame Cheikh Anta Mbacké, qui lui offrit alors une très grande réception.

Boucar Aliou Diallo