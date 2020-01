Après 39 ans de service, le général chef d’Etat-major Cheikh Guèye a fait ses adieux aux forces armées, le mardi dernier, à travers une cérémonie solennelle. A cette occasion, le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, lui a rendu un vibrant hommage, au nom de toute la nation.

C’est aux environs de 10 h que le ministre des Forces armées a fait son entrée au camp militaire Dial Diop, ce mardi 31 décembre, pour présider la cérémonie d’adieux du général chef d’Etat-major général des armées Cheikh Guèye. Le général Guèye, accompagné de Me Sidiki Kaba et de hautes autorités militaires, a d’abord déposé une gerbe de fleurs au carré du mémorial des armées, puis s’est rendu à la salle des souvenirs pour la signature du livre d’or. Enfin, il a rejoint la tribune officielle où l’attendaient des hautes autorités pour la suite de cette cérémonie riche en témoignages et en émotion.

Pour faire connaitre le parcours de l’homme du jour aux nombreux autorités et invités, un film de 15 minutes retraçant les évènements marquants de la vie professionnelle du général a été projeté. On y voit ses réalisations durant les trois années passées à la tête des forces armées, ses missions onusiennes, mais aussi les médailles obtenues au Sénégal et à l’international. Il s’agit, entre autres, de l’ordre national du Mérite, de l’ordre national du Lion, de la Légion d’honneur français, la médaille commémorative de l’Ono au titre de la Monuc (Mission onusienne en Congo), etc.

Au terme de cette riche carrière, le général Guèye remercie, à travers sa signature d’adieux au livre d’or des armées, sa famille, le président de la République pour la confiance placée en sa personne, et ses camarades militaires. A l’endroit de ces derniers, il déclare : ‘’Je suis fier de la qualité des hommes et femmes qui travaillent au quotidien pour la défense de l’intégrité territoriale de notre pays, la protection des populations et de leurs biens. Ces hommes et femmes qui, par leur bravoure, ont su m’accompagner avec discipline, rigueur et loyauté pendant ces trois années au cours desquelles mes orientations prioritaires ont été essentiellement accès sur les opérations, la logistique, la gestion des ressources humaines et l’amélioration consistante des conditions de vie et de travail afin de préserver et rendre encore plus performant notre outil de défense. Je leur témoigne toute ma satisfaction et mon estime.’’

En conclusion, il a ajouté : ‘’A l’heure où la situation sécuritaire souffre, avec la prolifération des menaces à la liberté et la démocratie, les armées demeurent plus que jamais les remparts de la cité. J’exhorte la génération en commande à se ceindre les reins, afin que les armées puissent demeurer un exemple d’engagement et de professionnalisme. C’est à ce prix que nous continuerons de mériter la confiance de la nation, l’admiration des populations, la sollicitude du président de la République ainsi que le respect de nos pairs.’’

Me Sidiki Kaba salue le bilan satisfaisant du général

A la suite du général Guèye, le ministre Me Sidiki Kaba, à travers un discours élogieux, a rendu hommage à celui qui a dirigé les armées sénégalaises depuis 2016. Il a salué ses qualités professionnelles, humaines, morales et un bilan très satisfaisant de la carrière de l’homme. ‘’J’ai pu mesurer, en ma qualité de ministre des Forces armées, votre hauteur de vue, votre jugement sûr et votre calme en toute circonstance, surtout lorsqu’il s’agit des grandes questions de défense et de sécurité intéressant notre pays. Cette sérénité à toute épreuve, vous la devez à votre riche parcours atypique d’officier d’infanterie, d’Etat-major, de commandant opérationnel des zones militaires. Vos expériences notamment au feu vous ont à la fois permis de vous forger une connaissance profonde des hommes, des armées et de l’institution militaire. Vous avez consacré votre énergie à consolider les acquis et préparer l’avenir, afin que face aux menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leur mission de défense et de sécurisation du territoire national et des populations’’.

Me Sidiki Kaba d’ajouter : ‘’Sous votre commandement, la gestion des ressources humaines a connu une avancée figurante, avec le recrutement du personnel. Grâce à vos réalisations silencieuses et impressionnantes et à votre vision prospective, vous avez pu faire du 12e bataillon un pôle d’instruction de référence.’’

Il a aussi salué un homme travailleur et ouvert d’esprit. ‘’A l’heure du bilan, nous constatons avec fierté que vous avez honoré la patrie de la plus belle manière par un style de commandement participatif et persuasif qui a placé la vertu et le devoir au cœur de toutes vos actions fidèles. Votre travail significatif accompli au prix d’énormes sacrifices, de réflexion et d’obstination passionnée pour la perfection de notre outil de défense, traduit tout naturellement votre amour de la patrie’’.

‘’L’homme, poursuit le ministre, a employé toute son énergie pour le rayonnement des armées par son courage moral et la justesse de ses conseils avisés et de ses actes de commandement. Permettez-moi de vous classer dans la troupe de ces Diambars héroïques qui ont laissé leur nom dans la postérité et dont les états de service leur ont valu des décorations nationales et internationales. Les empreintes que vous léguez aux générations futures resteront indélébiles et gravées dans les consciences collectives’’.

Après les hommages du ministre, le général Cheikh Guèye a fait ses adieux, en saluant les forces armées, avant de rejoindre son véhicule pour marquer la fin de cette cérémonie traditionnelle et solennelle. Il sera admis dans la deuxième section (réserve) des cadres de l’Etat-major général des armées, à partir du 16 janvier prochain. Le général Guèye y passera 5 ans, avant de prendre définitivement sa retraite.

ABBA BA