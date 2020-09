Sewacard Industrie SA annonce avoir obtenu la certification Gim-UEMOA ‘’pour la production et la personnalisation de cartes bancaires EMV CPA valables dans tout le réseau monétique interbancaire des 120 banques et institutions financières de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo)’’.

Ainsi, ‘’l’usine Sewacard Industrie est dotée d’équipements ultramodernes permettant de produire 1 000 000 cartes par mois, dans le strict respect des normes internationales. Avec cette nouvelle infrastructure, Sewacard Industrie permet aux institutions financières (banque, microfinance, poste, etc.) de recevoir leurs commandes de cartes bancaires en moins de 72 heures à partir du Parc industriel de Diamniadio’’.