La présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a eu hier une session en visioconférence avec le ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS). L’occasion a été saisie par Aminata Touré pour faire le point sur les infrastructures sanitaires du pays. Selon elle, des progrès notoires ont été enregistrés par le Sénégal dans le domaine de la santé. Elle s’est félicitée de l’existence de 36 hôpitaux dont 4 de grande envergure et 4 nouveaux hôpitaux en cours de construction.

A cela s’ajoutent les 102 centres de santé et la mise en œuvre ‘’historique’’ de la couverture maladie universelle et le budget de la santé qui s'élève actuellement à 198 milliards 856 millions F CFA. ‘’Ces efforts ont surtout permis de renforcer l'accès aux services de base et de bien-être des Sénégalais, conformément à un droit consacré par la loi fondamentale’’, a-t-elle précisé. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a magnifié l'apport et l'intérêt que le Cese apporte au débat sur les enjeux, les effets et les perspectives de la pandémie de la Covid-19. ‘’L'organisation de votre session en visioconférence dans le contexte particulier de la pandémie et des mesures barrières, est en soi un acte de résilience qu'il faut saluer’’, a-t-il dit.

...A la suite de cette séance plénière qui a enregistré la participation de 108 conseillers sur les 120 que compte le Cese, le bureau a été renouvelé. Ainsi, sont élus Baidy Agne (premier vice-président), Mody Guiro (deuxième vice-président), Amadou Moustapha Ndiaye (3e vice-président). Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Medes) retrouve la présidence de la Commission de l'économie, des finances et de la conjoncture. Serigne Mboup, opérateur économique, prend la tête de la Commission de développement industriel, Mademba Sock celle de la santé et des affaires sociales, et Birahim Seck en est le rapporteur.