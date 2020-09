Les membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese) ont reçu hier une équipe du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS). La représentante du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann, Dr Khardiata Diallo Mbaye, a soutenu que 80 % des signes de la Covid-19 peuvent ne pas alerter la personne. La moyenne des taux sévères est de l’ordre de 15 %.

‘’Nous avons 5 % de formes critiques au bout de 6 à 9 jours. Il faut une mise en place immédiate des mesures de prévention de contrôle de l’infection. Il faut aussi des précautions standards d’hygiène et des précautions complémentaires’’, soutient-elle. La directrice de la Santé publique, Dr Marie Khémesse Ngom, informe que leurs plus grosses difficultés sont le déni, la stigmatisation et le refus encore insistant d’accepter les tests.

‘’Il faut assurer la continuité des services de santé, renforcer la communication sur les risques et l’engagement communautaire, mesurer la séroprévalence et évaluer le risque Covid-19 au Sénégal’’, ajoute-t-elle.