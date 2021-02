Conformément au calendrier général et en vertu du décret n°2021-235 du 16 février 2021, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) entame, du mardi 23 février au vendredi 9 avril 2021, sa première session ordinaire de l’exercice 2021, sous la présidence d’Idrissa Seck.

‘’Compte tenu des restrictions liées à la Covid-19, les travaux du Cese se dérouleront exclusivement en visioconférence. Sur la saisine du président de la République, les deux thèmes retenus sont, d’une part, ‘’L'emploi et l’émigration’’ et, d’autre part, ‘’Les inondations et l’assainissement’’, renseigne le communiqué du Cese transmis hier à ‘’EnQuête’’.

Pour le premier thème "Emploi et Emigration", la note indique que les conseillers économiques, sociaux et environnementaux travailleront au sein d’une inter-commission composée par les quatre commissions.

Il s'agit de celles de la Jeunesse, de l’Education, de la Formation, de l’Emploi et du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, celle chargée du Genre, de l’Equité et de la Bonne gouvernance et de l’Economie, des Finances, du Commerce et de la Conjoncture.

‘’Pour le second thème ‘Inondations et assainissement’, les travaux seront organisés en inter-commission composée par la Commission du cadre de vie, de l’environnement et du développement durable et de la Commission du développement territorial et local’’, conclut le communiqué.