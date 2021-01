Le leader marocain des huiles alimentaires et du savon, Lesieur Cristal, prend le contrôle de la société Oleosen. Cela fait suite, d’après un communiqué, à la décision d’Avril, son actionnaire de référence, d’accélérer son développement à l’international. Ainsi, renseigne-t-on, Lesieur Cristal devient le fer de lance du groupe français pour développer l’activité dans le secteur des biens de consommation (huiles alimentaires et savon) en Afrique. ‘’Lesieur Cristal acquiert ainsi l’ensemble des parts jusqu’ici codétenues par le groupe Avril et son partenaire Castel (90,16 %), l’actionnaire local, la famille Fall, restant au capital d’Oleosen.

Lesieur Cristal : un nouvel actionnaire pour accélérer le développement d’Oleosen. Lesieur Cristal conditionne et commercialise une gamme complète de marques d'huiles alimentaires qui ont su conquérir l'adhésion et la fidélité renouvelée de millions de consommateurs au Maroc, marché sur lequel il est leader incontesté’’, indique le document. La note fait savoir, en outre, que fort de cette expérience historique, ‘’d'une technicité sans cesse développée et d'un savoir-faire industriel incontestable’’, Lesieur Cristal joue un rôle moteur dans le secteur des corps gras et des biens de grande consommation dont elle stimule le développement au Maroc et à l’international.

L’entreprise compte d’ailleurs se munir de ces atouts au profil du développement futur de sa nouvelle filiale sénégalaise. ‘’Lesieur Cristal s’appuiera sur les expertises de ses équipes marocaines et sénégalaises ainsi que sur l’alliance avec ses actionnaires locaux pour accélérer le développement au Sénégal, à travers un projet de transformation ambitieux, incluant d’importants investissements industriels, qui vise à faire d’Oleosen un acteur économique de premier plan, leader du marché au Sénégal et en UEMOA’’, lit-on dans la note.