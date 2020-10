Se former à distance en ’’Master médias et communication’’ est désormais possible au Centre d’études des sciences et techniques de l'information (Cesti). ‘’À compter de l’année universitaire 2020-2021, le Master médias et communication du Cesti se fera dans le cadre d’une formation à distance (FAD), parallèlement à la formation en présentiel’’, informe un communiqué de la direction du Cesti reçu hier à ‘’EnQuête’’. A cet effet, un appel à candidatures sera lancé.

Une manière de s’adapter au développement de la technologie et de répondre à une forte demande. ‘’Dans un contexte globalisé et digitalisé, le Master médias et Communication du Cesti, en formation à distance, vise, par conséquent, à répondre aux demandes et attentes de nombreux professionnels titulaires d’une Licence en journalisme ou en communication ou d’un diplôme équivalent à Bac+3, et qui, pour des raisons diverses (géographiques, professionnelles, familiales, etc.), ne peuvent s’inscrire à la formation en présentiel’’, a-t-on précisé. ‘’Ces professionnels pourront, par conséquent, poursuivre leurs études, obtenir un diplôme de Master et des compétences supplémentaires dans les métiers de la communication’’, conclut la note.